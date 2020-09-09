Лягушек, исчезнувших 50 лет назад, вычислили с помощью ДНК

Бразильские ученые обнаружили следы двух видов лягушек, которые считались исчезнувшими с 1968 года. Среди них оказалась Megaelosia bocainensis – вид, известный только по одному музейному экземпляру, который был собран 52 года назад.

В ходе исследования зоологи выбрали 13 видов лягушек, которые полностью исчезли и считаются вымершими; 12 лягушек, которые исчезли в Бразилии, но все еще встречаются в других частях их ареала; и пять видов, которые когда-то были очень многочисленны и все еще существуют, но их трудно найти.

Команда вооружилась перистальтическими насосами и рюкзаками со стерильными трубками, чтобы набрать через капсулу, снабженную фильтром для улавливания ДНК, 60 литров воды из пруда в национальном парке Серра-да-Бокаина.

Уже в лаборатории ученые извлекли ДНК и секвенировали ее, отсеяв генетический материал людей, свиней, куриц и других организмов, пока не выделили ДНК лягушек.