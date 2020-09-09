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Природа

Лягушек, исчезнувших 50 лет назад, вычислили с помощью ДНК

National Geographic Россия
09 сентября 2020
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Megaelosia apuana — одна из родственниц Megaelosia bocainensis
Фото: Wikimedia Commons
Этих земноводных уже давно никто не видел, но они есть.

Бразильские ученые обнаружили следы двух видов лягушек, которые считались исчезнувшими с 1968 года. Среди них оказалась Megaelosia bocainensis – вид, известный только по одному музейному экземпляру, который был собран 52 года назад. 

В ходе исследования зоологи выбрали 13 видов лягушек, которые полностью исчезли и считаются вымершими; 12 лягушек, которые исчезли в Бразилии, но все еще встречаются в других частях их ареала; и пять видов, которые когда-то были очень многочисленны и все еще существуют, но их трудно найти.

Команда вооружилась перистальтическими насосами и рюкзаками со стерильными трубками, чтобы набрать через капсулу, снабженную фильтром для улавливания ДНК, 60 литров воды из пруда в национальном парке Серра-да-Бокаина.

Уже в лаборатории ученые извлекли ДНК и секвенировали ее, отсеяв генетический материал людей, свиней, куриц и других организмов, пока не выделили ДНК лягушек. 

«Теперь у нас было подмножество генетических последовательностей, которые, как мы знаем, принадлежат только лягушкам, а затем они шаг за шагом сужались, пока мы не дошли до рода и вида, который ищем», — Келли Замудио, ведущий автор исследования.

Вычисление M. bocainensis потребовало настоящей детективной работы. У ученых не было тканей, из которых можно было бы извлечь ДНК этой лягушки для сравнения с имеющимся генетическим материалом. Однако у них были последовательности всех сестринских видов в роде Megaelosia, и они знали ареалы родственных видов и M. bocainensis.

«Мы понимали, что это мегаэлозия, но не знали какая именно, однако в этом регионе сообщалось только о той, которая пропала без вести», — говорит Замудио. 

Авторы работы отмечают, что исследование ДНК из окружающей среды в будущем сможет помочь подтвердить присутствие видов, не обнаруженных традиционными методами. Этот инструмент особенно ценен для оценки присутствия видов, находящихся под угрозой исчезновения и не наблюдавшихся годами.

«Маленькие кусочки ДНК в окружающей среде не говорят нам о том, сколько есть особей и здоровы ли они, но они говорят нам о том, что вид все еще существует <…> и теперь у нас есть возможность изучать такие виды более подробно», — заключает Замудио.

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