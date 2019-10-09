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Природа

Лягушка пытается сбежать из пасти змеи: видео

Анастасия Баринова
09 октября 2019
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Фото: Kruger Sightings
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Kruger Sightings
Фото: Kruger Sightings
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В дикой природе побеждает сильнейший.

Лягушки и жабы становятся добычей множества хищников: на них охотятся рыбы, саламандры, змеи, еноты, скунсы, хорьки, цапли, ястребы и другие представители фауны. Многовековое противостояние этим опасностям научило лягушек защищаться изо всех сил: многие виды даже на стадии икринок способны улавливать вибрации от присутствия врагов; они вылупляются раньше времени, чтобы приобрести мобильность и избежать гибели.

Взрослые бесхвостые земноводные могут быть ядовиты, но и это не останавливает желающих полакомиться ими. Наконец, еще один механизм, который мог бы защитить лягушку от гибели – это способность раздуваться. Хищник может неверно оценить размеры жертвы и отступить, либо же просто окажется неспособным проглотить ее.

Правда, помогает все это далеко не всегда. Попытку лягушки спастись из пасти змеи сняли туристы, отправившиеся покататься на велосипедах в одном из парков Польши. На их глазах развернулась ожесточенная схватка: лягушка кричала, надувалась и почти выскальзывала изо рта хищницы, но рептилия раз за разом уверенно ухватывала ее за одну из лап и втягивала в свой рот. В конечном счете жертва перестала сопротивляться, и змея начала ее заглатывать – победа оказалась за ней. 

Посмотрите, до каких размеров могут раздуваться бесхвостые земноводные.