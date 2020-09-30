Лягушки, которые строят гнезда: видео

В начале 2000-х годов в лесах горной цепи Западные Гаты (Индия) были обнаружены три новых вида лягушек. Они оказались примечательны тем, что являются одними из немногих лягушек, что создают «гнезда» для икры, чтобы защитить её от жары и хищников.

Отложив яйца, лягушки, создающие гнезда, аккуратно сворачивают в трубочку лист и скрепляют его липкой слизью. Интересно, что такие же «гнезда» делают американские и африканские виды этих лягушек. Однако самки этих видов, в отличие от индийских, сворачивают листы вместе со своим партнером и делают это в процессе кладки яиц, а не после этого.

Схожую заботу о детёнышах проявляют и голиафы (Conraua goliath) — крупнейшие из современных лягушек, длина которых вместе с задними лапами достигает 81 см (без них — до 32 см), а вес — до 3,3 кг. Они также сооружают гнезда для своей икры, а потом, возможно, и охраняют кладку. В некоторых случаях голиафы обставляют природные углубления камнями, тем самым создавая небольшие искусственные заводи.

Родственники голиафов, [крапчатые] роющие лягушки Pyxicephalus adspersus, тоже являются великанами, которые отличаются схожим вниманием к своим отпрыскам. Их длина достигает 24,5 см, а вес крупных особей — 1,4 кг. Эти неповоротливые с виду гиганты заботятся о головастиках с не меньшим вниманием, чем их сородичи — только посмотрите, как самец роющей лягушки прокладывает путь от иссыхающего мини-бассейна со своими детьми к водоёму побольше: