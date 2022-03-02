Лягушки, мыши и жук забрались на змею, чтобы спастись от наводнения в Австралии: видео

Удивительно, но змея не попыталась избавиться от непрошеных гостей.
Маленькие животные прокатились на большой черной змее, оказавшись в ловушке в резервуаре для дождевой воды в Квинсленде, который был затоплен после сильного дождя.
На видео две лягушки, пара мышей и жук в отчаянии пытаются не утонуть, забравшись на пресмыкающееся, и что самое удивительное, змея не попыталась сбросить своих товарищей по несчастью.
Очевидцы произошедшего решили помочь животным выбраться из резервуара с помощью оказавшегося под рукой приспособления. Это вынудило змею начать активно двигаться, в результате чего мелкие животные упали с нее в воду.
Однако сообщается, что все в итоге закончилось хорошо – всех животных вытащили из резервуара.
Юго-восток Квинсленда с пятницы подвергся сильным внезапным наводнениям после нескольких дней проливных дождей. Австралийские метеорологи сообщили, что в ближайшие дни осадки ослабнут.
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