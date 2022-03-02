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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Природа

Лягушки, мыши и жук забрались на змею, чтобы спастись от наводнения в Австралии: видео

National Geographic Россия

Фото: carleen2332 / TikTok

Фото: carleen2332 / TikTok

Удивительно, но змея не попыталась избавиться от непрошеных гостей.

Маленькие животные прокатились на большой черной змее, оказавшись в ловушке в резервуаре для дождевой воды в Квинсленде, который был затоплен после сильного дождя.

На видео две лягушки, пара мышей и жук в отчаянии пытаются не утонуть, забравшись на пресмыкающееся, и что самое удивительное, змея не попыталась сбросить своих товарищей по несчастью. 

@carleen2332

♬ original sound - user4420609529188

Очевидцы произошедшего решили помочь животным выбраться из резервуара с помощью оказавшегося под рукой приспособления. Это вынудило змею начать активно двигаться, в результате чего мелкие животные упали с нее в воду.

@carleen2332

♬ Oh No - Kreepa

Однако сообщается, что все в итоге закончилось хорошо – всех животных вытащили из резервуара.

Юго-восток Квинсленда с пятницы подвергся сильным внезапным наводнениям после нескольких дней проливных дождей. Австралийские метеорологи сообщили, что в ближайшие дни осадки ослабнут.

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