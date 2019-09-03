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Природа

Любите бананы? Скоро они превратятся в редкий деликатес

03 сентября 2019
Кавендиш
Фото: Wikimedia Commons
жареные бананы. Фото: Pixabay
Бананы можно есть не только сырыми. Во многих странах их предпочитают в жареном виде...
Фото: Pixabay
сушеный банан Фото: Pixabay
...а где-то – и в сушеном.
Фото: Pixabay
Мир может потерять один из самых популярных продуктов питания.

В новом исследовании, проведенном доктором Дэном Беббером из Университета Эксетера, ученые изучили как недавние, так и будущие последствия изменения климата для ведущих мировых производителей и экспортеров бананов.

Начиная с 1961 года, урожаи бананов увеличивались в 27 странах мира. Этому поспособствовали климатические изменения, которые сделали условия их выращивания более благоприятными. Однако если изменение климата продолжится с той же скоростью, к 2050 году ситуация с урожайностью может стать критической.

Исследователи указывают, что климатические изменения затронут крупнейшие страны-производители бананов, такие как Индия, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Панама и Филиппины.

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Еще большую угрозу для бананов представляют болезни. В середине августа мир всколыхнула новость о массовом распространении штамма, уничтожающего плантации самого распространенного сорта бананов Кавендиш. Из-за воздействия грибка Fusarium TR4 в Колумбии было решено сжечь бананы на площади в 170 гектаров.

В 50-х годах ХХ века близкий родственник грибка Fusarium TR4 – Fusarium oxysporum – уже уничтожил другой популярный сорт Гро мишель. Тогда бананового голода удалось избежать благодаря Кавендишу, который оказался устойчив к этому грибку.

Производители отмечают, что на сегодняшний день адекватной альтернативы сорту Кавендиш не существует, и его исчезновение может сделать банан редким деликатесом.

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