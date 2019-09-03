Любите бананы? Скоро они превратятся в редкий деликатес
В новом исследовании, проведенном доктором Дэном Беббером из Университета Эксетера, ученые изучили как недавние, так и будущие последствия изменения климата для ведущих мировых производителей и экспортеров бананов.
Начиная с 1961 года, урожаи бананов увеличивались в 27 странах мира. Этому поспособствовали климатические изменения, которые сделали условия их выращивания более благоприятными. Однако если изменение климата продолжится с той же скоростью, к 2050 году ситуация с урожайностью может стать критической.
Исследователи указывают, что климатические изменения затронут крупнейшие страны-производители бананов, такие как Индия, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Панама и Филиппины.
Еще большую угрозу для бананов представляют болезни. В середине августа мир всколыхнула новость о массовом распространении штамма, уничтожающего плантации самого распространенного сорта бананов Кавендиш. Из-за воздействия грибка Fusarium TR4 в Колумбии было решено сжечь бананы на площади в 170 гектаров.
В 50-х годах ХХ века близкий родственник грибка Fusarium TR4 – Fusarium oxysporum – уже уничтожил другой популярный сорт Гро мишель. Тогда бананового голода удалось избежать благодаря Кавендишу, который оказался устойчив к этому грибку.
Производители отмечают, что на сегодняшний день адекватной альтернативы сорту Кавендиш не существует, и его исчезновение может сделать банан редким деликатесом.