Любопытный тюлень навестил инспекторов Дальневосточного морского заповедника

Детёныш пятнистой нерпы приобщился к кордонной жизни острова Большой Пелис в Дальневосточном морском заповеднике. Государственные инспекторы сфотографировали нежданного гостя, который отдыхал на каменистом берегу напротив кордона.

Ларга, или пятнистая нерпа (Phoca largha) – единственное морское млекопитающее, которое размножается в Дальневосточном морском заповеднике. Молодые особи часто заплывают на острова в охраняемой акватории, по несколько часов отдыхая на берегу.

Любознательный гость вальяжно раскинулся на тёплых камнях пляжа и нежился в лучах солнца, позволяя инспекторам фотографировать себя во всех ракурсах. Берег острова Большой Пелис напротив кордона довольно широкий и пологий, что могло привлечь внимание юного тюленя в поисках места для лежбища.

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Это нормальное поведение для молодых ларг, пятнистый гость здоров и в безопасности. Дело в том, что после линьки тюленята сразу начинают самостоятельную жизнь и осваивают окружающий мир без участия мамы. Как и все подростки, они очень любопытны и с энтузиазмом исследуют родные заповедные просторы.

Инспекторов заповедника тюлень подпускает спокойно, потому что не видит в них угрозы. Благодаря эффективной охране биота заповедника защищена от фактора беспокойства со стороны человека.

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Дальневосточный морской заповедник был образован в 1978 году для сохранения в первозданном виде уникального по биоразнообразию животного и растительного мира залива Петра Великого. Биоразнообразие этих мест не знает себе равных во всех морях России. В 2020 году заповедник перешёл под управление ФГБУ «Земля леопарда».