Любовная битва леопардов пошла не по плану: видео

Сперва она какое-то время наблюдала за происходящим, однако потом начала приближаться к соперникам. Медленно подкравшись к замершим в противоборстве хищникам, она решила «разнять» своих кавалеров и прыгнула на спину одному из них. Звери тут же разлетелись в разные стороны.

После этого раненый и усталый старший леопард прилег на дорогу, а самка, мимолетом осмотрев его, отправилась к молодому победителю, который к тому времени уже покинул дерево и скрылся в неизвестном направлении.

Дэниел Бейли отмечает, что увидеть трех взаимодействующих леопардов – невероятная редкость и удача для туриста, потому что эти кошки очень скрытные и привыкли вести одинокий образ жизни.



Узнайте о других брачных ритуалах леопардов.