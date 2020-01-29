Любовная битва леопардов пошла не по плану: видео

Правило дикой природы «побеждает сильнейший» распространяется не только на охоту – оно крайне важно и в брачный период. 28-летний гид Дэниел Бейли (Daniel Bailey), работающий в южноафриканском парке Крюгера, снял на видео сражение леопардов за право на самку.
Сначала внимание гида привлек взрослый леопард, активно метящий территорию: было понятно, что рядом находится другой самец, и кошке необходимо утвердить свои права. Как только второй леопард появился в поле зрения, люди услышали грозный рык, свидетельствующий о начале противостояния, и в этот же момент показалась самка.
Она явно отдавала предпочтение более молодому (второму) самцу, но его соперник не собирался уступать – так началась битва. Оба леопарда набросились друг на друга и покатились по земле, на время скрывшись из виду. Когда они снова показались из-за кустарников, они крепко сцепились в пятнистый клубок: молодой самец прижал старого к земле, а тот пытался ослабить чужую хватку ударами задних лап. Сражение могло закончиться печально для обоих, но тут вмешалась самка.
Сперва она какое-то время наблюдала за происходящим, однако потом начала приближаться к соперникам. Медленно подкравшись к замершим в противоборстве хищникам, она решила «разнять» своих кавалеров и прыгнула на спину одному из них. Звери тут же разлетелись в разные стороны.
После этого раненый и усталый старший леопард прилег на дорогу, а самка, мимолетом осмотрев его, отправилась к молодому победителю, который к тому времени уже покинул дерево и скрылся в неизвестном направлении.
Дэниел Бейли отмечает, что увидеть трех взаимодействующих леопардов – невероятная редкость и удача для туриста, потому что эти кошки очень скрытные и привыкли вести одинокий образ жизни.
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