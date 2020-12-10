Людей обвинили в смерти десятка косаток
Стивен Раверти из Министерства сельского хозяйства Британской Колумбии в Канаде и его коллеги расследовали смерть 53 косаток (Orcinus orca), обнаруженных на берегах восточной части Тихого океана в период с 2004 по 2013 годы. Команде удалось установить причину гибели 22 особей.
Один детеныш погиб от сепсиса, проглотив большой рыболовный крючок, пронзивший его глотку, еще шесть животных пострадали от столкновения с кораблями, а три получили травмы, происхождение которых невозможно отследить. По словам Раверти, в одном случае было обнаружено, что животное погибло после удара винтом при сближении с кораблем.
Некоторые косатки, участвовавшие в исследовании, умерли от инфекций, паразитов, врожденных аномалий и репродуктивных заболеваний. Недоедание способствовало гибели еще нескольких животных.
Исследователи отмечают, что недоедание также может быть результатом деятельности человека. Чрезмерный вылов рыбы и изменение климата могут уменьшить доступ косаток к пище. Загрязняющие вещества также могут накапливаться в телах косаток и ослаблять их иммунную систему.
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Роверти, а также директор общества SeaDoc Джо Гайдос и патологоанатом Джуди Сент-Леджер совместно разработали стандартизированный протокол вскрытия косаток, что помогло эффективнее устанавливать причины гибели этих животных.
«Результаты систематических вскрытий мертвых косаток в этом обзоре уникальны и позволят получить критически важную исходную информацию для оценки будущих усилий по смягчению последствий [деятельности человека]. Эта работа способствует лучшему пониманию воздействия, которое текущая деятельность человека и экологические события оказывают на косаток», — говорит Роверти.
Авторы признают, что отчет не дает полной картины здоровья и смертности косаток, однако он предлагает систематизированный взгляд на угрозы, которые затрагивают этих животных, что поможет разработать эффективные стратегии их защиты.
Косатки являются крупнейшими представителями семейства дельфиновых. Считается, что средняя продолжительность их жизни в нормальных условиях в природе примерно равна человеческой.
Их коммерческая добыча была запрещена в 1982 году введением моратория. Однако он не распространяется на китобойный промысел коренных народов, и на отлов косаток в научно-просветительских целях. О достоверных случаях гибели человека в результате нападения косатки в дикой природе ничего неизвестно.
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