Людей обвинили в смерти десятка косаток

Стивен Раверти из Министерства сельского хозяйства Британской Колумбии в Канаде и его коллеги расследовали смерть 53 косаток (Orcinus orca), обнаруженных на берегах восточной части Тихого океана в период с 2004 по 2013 годы. Команде удалось установить причину гибели 22 особей.

Один детеныш погиб от сепсиса, проглотив большой рыболовный крючок, пронзивший его глотку, еще шесть животных пострадали от столкновения с кораблями, а три получили травмы, происхождение которых невозможно отследить. По словам Раверти, в одном случае было обнаружено, что животное погибло после удара винтом при сближении с кораблем.

Некоторые косатки, участвовавшие в исследовании, умерли от инфекций, паразитов, врожденных аномалий и репродуктивных заболеваний. Недоедание способствовало гибели еще нескольких животных.

Исследователи отмечают, что недоедание также может быть результатом деятельности человека. Чрезмерный вылов рыбы и изменение климата могут уменьшить доступ косаток к пище. Загрязняющие вещества также могут накапливаться в телах косаток и ослаблять их иммунную систему.