Люди помогают каланам усыновлять сирот, и это спасает популяцию

Каланы (их еще называют морскими бобрами или морскими выдрами) относятся к семейству куньих и являются ключевым видом в их естественной среде – у морских побережий. Они охотятся на морских ежей и других животных, которые питаются растениями. Если не контролировать популяцию таких «едоков» – океан лишится водорослей, что приведет необратимым для экосистемы последствиям. Однако с XVIII по XX века на каланов активно велась охота ради их меха. В наши дни это запрещено, но меры предприняты слишком поздно: сейчас общая численность популяции не превышает 2000 особей и практически не увеличивается.
Причиной является загрязнение окружающей среды, болезни, а также низкое генетическое разнообразие. Несколько природоохранных центров пытаются помочь вымирающему виду. Среди них – океанариум в заливе Монтерей. В 2002 году его специалисты создали соответствующую программу и к настоящему времени спасли 37 осиротевших детенышей морской выдры, оставшихся без родителей. В дикой природе у них не было бы шансов выжить.
Сирот подсаживали в аквариумы к взрослым самкам, и те брали их под свою опеку (самцы не участвуют в воспитательных процессах и покидают самок вскоре после спаривания). В естественных условиях на протяжении первых месяцев мать держит детенышей у себя на животе, кормит, обучает и вычесывает, лишь изредка оставляя малыша, пока она ныряет за кормом для себя. Новорожденный калан может самостоятельно держаться на воде в положении на спине, как «поплавок», однако он все еще не в состоянии ловко плавать и добывать себе пищу.
Каланы полностью зависят от матери от 5 до 15 месяцев (в среднем полгода), но детская смертность довольно высока: около 30% малышей погибает в первый год жизни от болезней или нападений хищников. В океанариуме эти ситуации исключены. Все 37 детенышей морской выдры выжили, а их приемные матери смогли обучить их всем необходимым навыкам.
После того, как каланы переходили на взрослую пищу, сотрудники центра выпускали их в естественную среду, и многолетние наблюдения показали: все они выжили и успешно установили новые социальные связи, что привело к появлению потомства. Более того: в тех местах, куда каланов выпустил океанариум, 50% детенышей появилось на свет благодаря именно им.
Узнайте о российской популяции каланов.