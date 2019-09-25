Люди помогают каланам усыновлять сирот, и это спасает популяцию

Сирот подсаживали в аквариумы к взрослым самкам, и те брали их под свою опеку (самцы не участвуют в воспитательных процессах и покидают самок вскоре после спаривания). В естественных условиях на протяжении первых месяцев мать держит детенышей у себя на животе, кормит, обучает и вычесывает, лишь изредка оставляя малыша, пока она ныряет за кормом для себя. Новорожденный калан может самостоятельно держаться на воде в положении на спине, как «поплавок», однако он все еще не в состоянии ловко плавать и добывать себе пищу.



Каланы полностью зависят от матери от 5 до 15 месяцев (в среднем полгода), но детская смертность довольно высока: около 30% малышей погибает в первый год жизни от болезней или нападений хищников. В океанариуме эти ситуации исключены. Все 37 детенышей морской выдры выжили, а их приемные матери смогли обучить их всем необходимым навыкам.