Люди разняли сцепившихся рогами оленей: видео

Оленям из Мичигана повезло: они вовремя попались на глаза фермерам. Один из них, Марк Джонсон (Mark Johnson), поясняет, что ветвистые рога оленей скрепляются очень прочно, и этот тандем оказывается обречен. Животные или умирают от голода, или на них, еще живых, но беспомощных, нападают хищники.



Марк позвал друзей, и они загнали оленей в ближайший ручей. В воде сухопутные звери менее подвижны; они тут же упали на спину, и помочь им стало проще. Мужчины воспользовались пилой для обрезки деревьев и освободили животных, которые тут же убежали.