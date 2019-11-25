Люди разняли сцепившихся рогами оленей: видео

В американском штате Мичиган люди заметили оленей, которые сцепились рогами и уже не могли разойтись. В брачный сезон лоси и олени сражаются за самок: подобные битвы могут закончиться даже смертью одного из соперников. Иногда свою роль играет и погода: упав в ледяную реку, животные замерзают там.
Оленям из Мичигана повезло: они вовремя попались на глаза фермерам. Один из них, Марк Джонсон (Mark Johnson), поясняет, что ветвистые рога оленей скрепляются очень прочно, и этот тандем оказывается обречен. Животные или умирают от голода, или на них, еще живых, но беспомощных, нападают хищники.
Марк позвал друзей, и они загнали оленей в ближайший ручей. В воде сухопутные звери менее подвижны; они тут же упали на спину, и помочь им стало проще. Мужчины воспользовались пилой для обрезки деревьев и освободили животных, которые тут же убежали.
Все участники спасательной операции — охотники с лицензией, но официально сезон охоты на оленей начнется через неделю, поэтому пока их единственным трофеем стали обломки рогов.
Посмотрите, как олени сражаются друг с другом.