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Природа

Люди разняли сцепившихся рогами оленей: видео

Анастасия Баринова
25 ноября 2019
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Фото: WXOW News 19/YouTube
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Фото: WXOW News 19/YouTube
Поединки среди самцов оленей – обычное дело, но иногда рога незадачливых соперников намертво сцепляются между собой.

В американском штате Мичиган люди заметили оленей, которые сцепились рогами и уже не могли разойтись. В брачный сезон лоси и олени сражаются за самок: подобные битвы могут закончиться даже смертью одного из соперников. Иногда свою роль играет и погода: упав в ледяную реку, животные замерзают там.

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Оленям из Мичигана повезло: они вовремя попались на глаза фермерам. Один из них, Марк Джонсон (Mark Johnson), поясняет, что ветвистые рога оленей скрепляются очень прочно, и этот тандем оказывается обречен. Животные или умирают от голода, или на них, еще живых, но беспомощных, нападают хищники.

Марк позвал друзей, и они загнали оленей в ближайший ручей. В воде сухопутные звери менее подвижны; они тут же упали на спину, и помочь им стало проще. Мужчины воспользовались пилой для обрезки деревьев и освободили животных, которые тут же убежали.

Все участники спасательной операции — охотники с лицензией, но официально сезон охоты на оленей начнется через неделю, поэтому пока их единственным трофеем стали обломки рогов.

Посмотрите, как олени сражаются друг с другом.