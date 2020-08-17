Макак-шпион парится в горячих источниках вместе с сородичами: видео

На островах Японии живет эндемичный вид макак: Macaca fuscata. Рост самцов составляет около 95 сантиметров, вес – до 14 кг, самки в полтора раза меньше. Обезьяны отличаются красной кожей и густой темно-серой шерстью, покрывающей почти все тело. Это самая северная в мире обезьяна – ее популяция встречается вплоть до севера острова Хонсю, где снег может лежать четыре месяца в году.
Сегодня ни один из видов приматов, за исключением человека, не продвинулся так далеко на север. Средняя температура зимы в ареале снежных макак составляет −5 °C, но обезьяны справляются с морозами, греясь в горячих источниках. Там вода остается выше 35 градусов. Окутанные теплыми парами, обезьяны часто засыпают прямо во время купания.
В рамках серии документальных съемок телеканала BBC, в процессе которых дикие звери встречаются со своими механическими сородичами, созданными искусными инженерами, на горячих источниках появился новичок. Это небольшой робот-макак, который издает схожие с живыми обезьянами звуки, копирует их мимику и даже может нырять, снимая все происходящее и под водой, и на воздухе.
У него сразу появляется любопытный товарищ — девятимесячный юный примат выбрался из источника и приблизился к «шпиону», трогая его лапой. Не заманив чужака поиграть, он прыгает обратно в воду.
Под водой роботу удается заснять редкое зрелище: заботливая мама вычесывает шерсть своему отпрыску прямо в воде, чтобы тщательно промыть его шерсть до самых корней.
Появляется возможность снять и зимние забавы: обсохнув, обезьяны принимаются бороться и кататься по снегу, сцепившись в один пушистый клубок. К слову о клубках — специально для любопытных макак операторы приготовили снежок, тоже оснащенный камерой.
Долго ждать не приходится: одна из обезьян подхватывает белый шар и убегает с ним на дерево, рассматривая себя в отражении объектива.
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