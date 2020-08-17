Макак-шпион парится в горячих источниках вместе с сородичами: видео

На островах Японии живет эндемичный вид макак: Macaca fuscata. Рост самцов составляет около 95 сантиметров, вес – до 14 кг, самки в полтора раза меньше. Обезьяны отличаются красной кожей и густой темно-серой шерстью, покрывающей почти все тело. Это самая северная в мире обезьяна – ее популяция встречается вплоть до севера острова Хонсю, где снег может лежать четыре месяца в году.

Сегодня ни один из видов приматов, за исключением человека, не продвинулся так далеко на север. Средняя температура зимы в ареале снежных макак составляет −5 °C, но обезьяны справляются с морозами, греясь в горячих источниках. Там вода остается выше 35 градусов. Окутанные теплыми парами, обезьяны часто засыпают прямо во время купания.

В рамках серии документальных съемок телеканала BBC, в процессе которых дикие звери встречаются со своими механическими сородичами, созданными искусными инженерами, на горячих источниках появился новичок. Это небольшой робот-макак, который издает схожие с живыми обезьянами звуки, копирует их мимику и даже может нырять, снимая все происходящее и под водой, и на воздухе.

У него сразу появляется любопытный товарищ — девятимесячный юный примат выбрался из источника и приблизился к «шпиону», трогая его лапой. Не заманив чужака поиграть, он прыгает обратно в воду.

Под водой роботу удается заснять редкое зрелище: заботливая мама вычесывает шерсть своему отпрыску прямо в воде, чтобы тщательно промыть его шерсть до самых корней.