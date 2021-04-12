Макаки-резусы, пережившие разрушительный ураган, стали терпимее друг к другу

Ученые обнаружили, что макаки-резусы (Macaca mulatta), живущие на острове Кайо-Сантьяго, стали более терпимыми друг к другу и начали искать новые социальные связи после сильного урагана, обрушившегося на Пуэрто-Рико.
Выводы основаны на тщательном изучении социальных связей между макаками острова Кайо-Сантьяго до и после урагана Мария, разрушительного шторма, унесшего жизни более 3000 человек в 2017 году.
Ученые указывают, что такая повышенная терпимость по отношению к другим, включая незнакомцев, также наблюдается у людей после катастрофических событий, которые сильно повлияли на всё население.
Макаки-резусы известны как общительные животные. Но они живут в обществе с высокой конкуренцией и могут быть очень агрессивными по отношению к другим членам своей группы. Когда ураган Мария обрушился на Пуэрто-Рико, Тестард и ее коллеги уже изучали обезьян в полевых условиях. После урагана они обнаружили заметные сдвиги в поведении макак. Внезапно животные стали более терпимыми к другим особям, включая прошлых конкурентов.
Это побудило ученых провести углубленный анализ социальных взаимодействий приматов. Результаты показали, что сдвиг в социальной стратегии действительно был реальным. После урагана макаки установили новые социальные связи, что привело к формированию более терпимого общества в целом.
В своей будущей работе ученые надеются исследовать долгосрочные последствия создания этих новых социальных связей. Они хотят узнать, живут ли те, у кого больше связей, дольше или имеют ли они больше потомства. По их словам, в конечном итоге результаты исследований на макаках могут помочь нам понять людей и то, как мы справляемся с экстремальными проблемами.
«Социальные отношения оказывают удивительно большое влияние на здоровье человека, и пребывание в плохой социальной среде является фактором высокого риска для людей. Причем это влияние настолько же высокое, как и другие факторы риска для здоровья, такие как курение.
Каким образом изменчивость социальной среды проникает под кожу и влияет на нашу биологию, остается неясным. Наша работа над воздействием изменений в социальной среде после стихийного бедствия добавляет еще один элемент в эту сложную динамику», — заключает соавтор исследования Джеймс Хайэм.