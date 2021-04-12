Макаки-резусы, пережившие разрушительный ураган, стали терпимее друг к другу

Ученые указывают, что такая повышенная терпимость по отношению к другим, включая незнакомцев, также наблюдается у людей после катастрофических событий, которые сильно повлияли на всё население.

Макаки-резусы известны как общительные животные. Но они живут в обществе с высокой конкуренцией и могут быть очень агрессивными по отношению к другим членам своей группы. Когда ураган Мария обрушился на Пуэрто-Рико, Тестард и ее коллеги уже изучали обезьян в полевых условиях. После урагана они обнаружили заметные сдвиги в поведении макак. Внезапно животные стали более терпимыми к другим особям, включая прошлых конкурентов.

Это побудило ученых провести углубленный анализ социальных взаимодействий приматов. Результаты показали, что сдвиг в социальной стратегии действительно был реальным. После урагана макаки установили новые социальные связи, что привело к формированию более терпимого общества в целом.