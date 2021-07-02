Маленькая змейка напугала горилл, забравшись к ним в вольер: видео

Забавный инцидент произошел в парке развлечений Walt Disney во Флориде. Появление маленькой змейки длиной не более 40 сантиметров в вольере горилл привело к напряженному и веселому противостоянию.
Два клипа противостояния гориллы и змеи были размещены в TikTok пользователем silkystrokesurvivor, где они собрали более 10 миллионов просмотров.
В начале первого ролика одна из горилл, кажется, замечает что-то в углу своего вольера среди сена. К ним присоединяется еще одна горилла.
Затем одна из горилл начинает нервно ворошить рукой сено в том месте, где находится змея, в явной попытке увидеть змею. Спустя несколько секунд в кадре появляются другие гориллы, в том числе крупный самец, по-видимому, одновременно немного напуганные рептилией.
@silkystrokesurvivor
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Можно услышать, как служащий тематического парка сказал вне кадра, что большая горилла подошла, чтобы проверить, что происходит, и все ли в группе в порядке.
«Так же, как и людям, нашим гориллам очень любопытно, что происходит в их среде обитания», — сказал сотрудник парка, отметив, что змея не представляет угрозы для человекообразных обезьян.
На втором ролике одна из горилл приближается к змее лицом, чтобы изучить ее, но после того как змейка начала шевелиться, горилла с ужасом ретировалась. Затем другая горилла начинает бить себя в грудь, кажется, угрожая змее.
@silkystrokesurvivor
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На сайте парка «Уолт Дисней» сообщается, что они берут под опеку горилл, осиротевших в результате браконьерства или других причин. Парк участвует в программе по защите этих приматов.