Маленькая змейка напугала горилл, забравшись к ним в вольер: видео

Забавный инцидент произошел в парке развлечений Walt Disney во Флориде. Появление маленькой змейки длиной не более 40 сантиметров в вольере горилл привело к напряженному и веселому противостоянию.

Два клипа противостояния гориллы и змеи были размещены в TikTok пользователем silkystrokesurvivor, где они собрали более 10 миллионов просмотров.

В начале первого ролика одна из горилл, кажется, замечает что-то в углу своего вольера среди сена. К ним присоединяется еще одна горилла.

Затем одна из горилл начинает нервно ворошить рукой сено в том месте, где находится змея, в явной попытке увидеть змею. Спустя несколько секунд в кадре появляются другие гориллы, в том числе крупный самец, по-видимому, одновременно немного напуганные рептилией.