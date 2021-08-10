Маленький краб спасается от морских чудищ: остросюжетное видео

Операторы BBC Earth с 2001 года снимают документальные фильмы о Мировом океане для цикла «Blue Planet». Героем недавнего сюжета стал красный каменный краб Grapsus grapsus, распространенный в акватории тихоокеанского и атлантического побережья Южной Америки. Молодые особи имеют черную или темно-коричневую окраску и хорошо маскируются среди камней, тогда как взрослые крабы обладают ярким панцирем, привлекающим внимание хищников.

В Бразилии, где было снято видео, эти крабы питаются водорослями, добраться до которых можно только в период отлива. Едва волны начинают отступать от берегов, полчища крабов устремляются к показавшимся на поверхности водорослям, торопливо перепрыгивают с камня на камень, чтобы достичь покрытых растительностью «полей». «Похоже, они избегают и даже боятся воды»,– отмечает ведущий программы, знаменитый британский натуралист Дэвид Аттенборо. Так и есть: в воде краба поджидает как минимум два врага.



Первый из них – рыба семейства муреновых Echidna catenata. Она оснащена короткими тупыми зубами, силы сжатия которых более чем достаточно, чтобы раскрошить панцирь краба. Эта мурена считается главным естественным врагом каменного краба. Она также способна выпрыгивать на поверхность, что облегчает поимку краба, укрывшегося на камнях.