Малый карликовый кашалот пытается скрыться от хищника: видео

Возле одной из набережных Кейптауна на глазах у множества людей развернулась редкая сцена. В бухту, спасаясь от хищника, заплыл малый карликовый кашалот (лат. Kogia sima). Эти млекопитающие длиной до 2,7 метров благодаря своим размерам скоре напоминают дельфинов, нежели кашалотов. Их естественными врагами являются любые более крупные морские хищники, и в этот раз дезориентированным кашалотом заинтересовался морской котик.
В открытом противостоянии карликовый кашалот вряд ли способен победить косатку или морского котика, но он может использовать отвлекающий маневр: кашалот-малютка (это его другое название) выпускает струю коричневато-бурой жидкости (до 11 литров!), и пока вода становится прозрачной, успевает покинуть опасное место.
К сожалению, в данном случае события развивались по худшему сценарию. Кашалот оказался у побережья уже дезориентированным и раненым, и струя чернил, быстро окрасившая воду вокруг, не помогла ему скрыться от хищника. Прибывшие на место ветеринары не могли ему помочь; но и в дикой природе его бы ждала мучительная смерть, поэтому животное было решено усыпить.
Малый карликовый кашалот распространен в теплых водах по всей планете, но изучен очень мало. Это связано с несколькими факторами: этих кашалотов лишь полвека назад выделили в отдельный вид, до этого они считались подвидом обычного карликового кашалота, а еще в море их сложно идентифицировать. Питаются эти морские хищники в основном головоногими моллюсками, но не брезгуют ракообразными и другими видами добычи.
Из-за дефицита данных о поведении и численности этих животных биологи до сих пор не знают, относить ли этот вид к находящмуся под угрозой или же за него можно не опасаться. Целенаправленно промысел малых карликовых кашалотов не ведут, но иногда они случайно попадаются в рыболовные сети. В море кашалот-малютка скрытен и незаметен, всплывает и ныряет без сильного всплеска; его фонтан очень низкий.
Посмотрите на карликовый подвид синего кита.