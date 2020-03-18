Малый карликовый кашалот пытается скрыться от хищника: видео

К сожалению, в данном случае события развивались по худшему сценарию. Кашалот оказался у побережья уже дезориентированным и раненым, и струя чернил, быстро окрасившая воду вокруг, не помогла ему скрыться от хищника. Прибывшие на место ветеринары не могли ему помочь; но и в дикой природе его бы ждала мучительная смерть, поэтому животное было решено усыпить.

Малый карликовый кашалот распространен в теплых водах по всей планете, но изучен очень мало. Это связано с несколькими факторами: этих кашалотов лишь полвека назад выделили в отдельный вид, до этого они считались подвидом обычного карликового кашалота, а еще в море их сложно идентифицировать. Питаются эти морские хищники в основном головоногими моллюсками, но не брезгуют ракообразными и другими видами добычи.

Из-за дефицита данных о поведении и численности этих животных биологи до сих пор не знают, относить ли этот вид к находящмуся под угрозой или же за него можно не опасаться. Целенаправленно промысел малых карликовых кашалотов не ведут, но иногда они случайно попадаются в рыболовные сети. В море кашалот-малютка скрытен и незаметен, всплывает и ныряет без сильного всплеска; его фонтан очень низкий.



Посмотрите на карликовый подвид синего кита.