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Природа

Мама-дельфин благодарит рыбаков за спасение детеныша: видео

Анастасия Баринова
11 сентября 2019
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Фото: Mario Polizzi/Facebook
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Фото: Mario Polizzi/Facebook
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Фото: Mario Polizzi/Facebook
Малыш запутался в сетях, но неожиданная помощь пришла вовремя.

Хотя между людьми и дельфинами и нет общего языка, но понять друг друга можно и без слов. Об этом свидетельствует видео, снятое итальянскими рыбаками в акватории острова Прочида недалеко от Неаполя. Люди заметили, что в рыболовные сети, попал маленький дельфин, и принялись распутывать их.

Им это удалось! Освободившись, малыш выпрыгнул из воды под радостные возгласы спасателей. А вслед за ним воздушные пируэты принялась выписывать его мать, словно благодаря людей за помощь её детенышу.

Потомство остаётся с самками до шести лет, и всё это время старшие учат младших тому, как ловить рыбу, общаться, избегать опасностей и находить нужный путь.

Узнайте, что известно о языке дельфинов.

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