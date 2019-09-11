Мама-дельфин благодарит рыбаков за спасение детеныша: видео

Хотя между людьми и дельфинами и нет общего языка, но понять друг друга можно и без слов. Об этом свидетельствует видео, снятое итальянскими рыбаками в акватории острова Прочида недалеко от Неаполя. Люди заметили, что в рыболовные сети, попал маленький дельфин, и принялись распутывать их.



Им это удалось! Освободившись, малыш выпрыгнул из воды под радостные возгласы спасателей. А вслед за ним воздушные пируэты принялась выписывать его мать, словно благодаря людей за помощь её детенышу.