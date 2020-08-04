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Природа

Мама-кит с китёнком искупались рядом с серферами: видео

Михаил Сысоев
04 августа 2020
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Фото: YouTube
Гигантские млекопитающие были исключительно дружелюбны, но пару раз задели серферов хвостами.

Примерно в 17 километрах от делового центра Сиднея находится популярный пляж Мэнли, который знаменит деревьями, располагающимися в нескольких метрах от побережья, а также отличными условиями для серфинга. 

Теперь это место кажется еще более привлекательным, поскольку здесь в буквальном смысле можно поплавать рядом с китами. Такая возможность появилась у отдыхающих, когда близко к берегу подплыла самка кита с детенышем. Несколько десятков серферов прекратили ловить волну и расположились полукругом, чтобы понаблюдать за млекопитающими, которые плескались возле них, переворачиваясь в воде.

Киты несколько раз задевали серферов хвостами, но, к счастью, обошлось без травм и неприятных происшествий. Невероятные кадры удалось запечатлеть 31-летнему Доминику Тейлору, который снял происходящее с дрона. 

Эксперты, с которыми связалось издание The Guardian, идентифицировали животных как южных гладких китов (Eubalaena australis). 

Представители рода южных китов отличаются хорошей контактностью и дружелюбием по отношению к человеку, что, в частности, привело к их почти полному исчезновению в годы активного китобойного промысла. На настоящий момент их численность несколько восстановилась.

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