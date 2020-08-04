Мама-кит с китёнком искупались рядом с серферами: видео

Примерно в 17 километрах от делового центра Сиднея находится популярный пляж Мэнли, который знаменит деревьями, располагающимися в нескольких метрах от побережья, а также отличными условиями для серфинга.

Теперь это место кажется еще более привлекательным, поскольку здесь в буквальном смысле можно поплавать рядом с китами. Такая возможность появилась у отдыхающих, когда близко к берегу подплыла самка кита с детенышем. Несколько десятков серферов прекратили ловить волну и расположились полукругом, чтобы понаблюдать за млекопитающими, которые плескались возле них, переворачиваясь в воде.