Мама успокаивает слоненка-задиру на дороге: видео

Африканские слоны (Loxodonta africana) некогда были распространены на большей части африканского континента, но их популяция сократилась из-за браконьерства, потери среды обитания, трофейной охоты и частых войн. Однако в старейшем африканском парке Крюгера в ЮАР этим животным нечего бояться: вся местная популяция слонов находится под защитой и благодаря строгим мерам по сохранению дикой природы выросла с примерно сотни особей (в 1920-х годах) до более чем десяти тысяч в наши дни.

Сейчас африканские слоны признаны Международным Союзом Охраны Природы (МСОП) уязвимым видом, но это хороший знак: всего парой десятков лет ранее вид был внесен в категорию находящихся под угрозой исчезновения.

Сейчас слонов не так сложно увидеть даже на огромной территории заповедника: они спокойно бродят по саванне, собираются у водопоев, дерутся и воспитывают детенышей. Недавно парк Крюгера выложил видео с подборкой моментов из слоновьей жизни, снятых гостями заповедной территории. Так, туристам удалось снять противостояние двух самцов, перед которым один из них старательно размялся (и даже сделал растяжку), а после уверенно пошел в наступление. Его менее крупный соперник сразу стушевался и решил отступить. В подборку видео попала также видеозапись, как подростки слонов пробуют свои силы в единоборствах со сверстниками, наступая друг на друга и хватая хоботом бивни противника.

Самым забавным оказалось видео, где слоненок решил показать машинам с туристами, кто тут хозяин (на видео с 1:30). Он преградил им дорогу и начал неуклюже наступать, угрожающе покачивая головой (и размахивая хоботом во все стороны). Его мама при этом заслонила детеныша собой, будто увещевая разыгравшегося слоненка, некоторое время оттесняла его с дороги, а после они оба отправились по своим делам.