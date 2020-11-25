100 гринд и афалин погибли, выбросившись на берег в Новой Зеландии

Животные оказались на мели на северном пляже главного острова архипелага Чатем, принадлежащего Новой Зеландии. Как сообщили в местном Департаменте охраны природы, среди погибших млекопитающих оказалось 97 гринд (Globicephala) и 3 афалины (Tursiops truncatus). 26 животных пришлось усыпить, поскольку они слишком долго находились на суше и уже не смогли бы вернуться в море.
100 pilot whales and bottlenose dolphins have died in a mass stranding on the remote Chatham Islands, about 800km off New Zealand's east coast, officials said today. Pics: Instagram/saminthewild_ | Read more: https://t.co/fKnoD5moaa pic.twitter.com/Ator8NO4J1— RTÉ News (@rtenews) November 25, 2020
По словам дайвера и фотографа Сэма Уайлда, местных жителей и любителей подводного плавания предупредили в департаменте, чтобы они держались подальше от воды, поскольку мертвые дельфины на пляже могут привлечь акул.
Это уже не первый массовый выброс гринд на берег в этом году. В сентябре по меньшей мере 380 этих животных погибли, выбросившись на мелководье у побережья австралийского островного штата Тасмания.
В ноябре такая же картина повторилась на побережье Шри-Ланки в Индийском океане. Тогда погибло около 120 гринд.
В Департаменте охраны природы архипелага Чатем сообщают, что массовые выбросы гринд происходят на островах один или два раза в году. Самое крупное из таких происшествий произошло в 1980 году, когда на мели застряли около тысячи гринд.
Обыкновенная гринда — морское млекопитающее из рода гринды семейства дельфиновые (Delphinidae). Этих животных также называют черный дельфин, шароголовый дельфин или круглоголовый кит. Гринды — социальные животные, живущие в стаях. Обычно такие стаи включают от 10 до 50 особей, но иногда насчитывают больше тысячи.