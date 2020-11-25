100 гринд и афалин погибли, выбросившись на берег в Новой Зеландии

По словам дайвера и фотографа Сэма Уайлда, местных жителей и любителей подводного плавания предупредили в департаменте, чтобы они держались подальше от воды, поскольку мертвые дельфины на пляже могут привлечь акул.

Это уже не первый массовый выброс гринд на берег в этом году. В сентябре по меньшей мере 380 этих животных погибли, выбросившись на мелководье у побережья австралийского островного штата Тасмания.

В ноябре такая же картина повторилась на побережье Шри-Ланки в Индийском океане. Тогда погибло около 120 гринд.

В Департаменте охраны природы архипелага Чатем сообщают, что массовые выбросы гринд происходят на островах один или два раза в году. Самое крупное из таких происшествий произошло в 1980 году, когда на мели застряли около тысячи гринд.

Обыкновенная гринда — морское млекопитающее из рода гринды семейства дельфиновые (Delphinidae). Этих животных также называют черный дельфин, шароголовый дельфин или круглоголовый кит. Гринды — социальные животные, живущие в стаях. Обычно такие стаи включают от 10 до 50 особей, но иногда насчитывают больше тысячи.