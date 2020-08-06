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Звери

70% массы тела сытого ленивца приходится на еду в желудке

National Geographic Россия
06 августа 2020
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Возможно, именно поэтому они так ленивы.

Масса тела ленивцев различных видов варьируется от 4 до 10 кг. При этом большая часть веса у сытого ленивца обычно приходится на еду в желудке.

Эти медлительные животные питаются в основном древесными листьями. Такая пища с трудом переваривается и обладает низкой калорийностью и питательной ценностью. Возможно, именно поэтому (из-за низкой калорийности листьев) ленивцы так экономно расходуют отпущенную им энергию. Около 15 часов в день они спят.

Когда бодрствуют, передвигаются очень медленно и только, когда это необходимо. Помогает им в этом деле и длинная шея — отличное природное энергосберегательное решение. С ее помощью ленивцы могут доставать листья с большой территории, не передвигаясь.

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