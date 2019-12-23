Беги, зубастый, беги: крокодилы умеют скакать галопом

Мы привыкли думать, что больше всего крокодилы опасны в воде. На первый взгляд, все логично: именно там они могут затаиться, маскируясь под бревно, и выпрыгнуть в момент, когда беспечная зебра или антилопа гну забредет достаточно глубоко на водопой, а затем вцепиться в горло жертвы своей зубастой пастью. Однако несмотря на то, что на суше крокодилы в основном спят, греясь на солнце, и вообще выглядят довольно неповоротливо, они способны развивать высокую скорость бега, когда им это необходимо. Да и бегают весьма необычным образом!
Крокодилы (Crocodilia) – отряд, относящийся к группе рептилий. В него входят как семейство крокодилов, так и семейство аллигаторовых (а также род гавиалов). Исследователи установили видеокамеры в зоологическом парке во Флориде для анализа походки и скорости движения 42 особей 15 видов крокодилов, в том числе представителей семейства Crocodylidae (настоящие крокодилы), а также аллигаторов и кайманов.
Ученые выяснили, что аллигаторы и кайманы (которые относятся к семейству аллигаторовые) могут передвигаться по суше рысью, однако бегать галопом или скачками (аллюры, при которых все четыре лапы на время оказываются в воздухе) – не могут. А вот большинство видов настоящих крокодилов могут и галопировать – то есть бегать, переставляя асимметрично свои лапы, и передвигаться скачками – то есть отталкиваться обеими задними лапами от земли вскоре после того, как приземляются обе передние.
Исследователи утверждают, что впервые задокументировали галоп и скачки у целого ряда представителей семейства крокодилов: филиппинского крокодила (Crocodylus mindorensis), кубинского крокодила (C. rhombifer), острорылого крокодила (C. acutus), африканского узкорылого крокодила (Mecistops cataphractus) и тупорылого крокодила (Osteolaemus tetraspis).
Судя по тому, насколько распространен у крокодилов навык бегать галопом, могут существовать и другие виды, умеющие передвигаться этим аллюром. В частности, есть отдельные сообщения о наличии этого навыка у болотного крокодила (C. palustris) и крокодила Новой Гвинеи (C. novaeguineae). Ранее считалось, что галопировать может только пресноводный австралийский крокодил (Crocodylus johnstoni).
Однако только представители семейства настоящие крокодилы могут использовать свои ноги асимметрично, обеспечивая более высокие частоты шага, и чем меньше особь, тем успешнее она передвигается таким необычным для рептилий образом. Почему так бегать не умеют аллигаторы, пока неясно, но исследователи считают, что этот навык, вероятно, является наследственным.
«Мы подозреваем, что прыжки и галоп обеспечивают небольшим крокодилам необходимое ускорение и маневренность, что особенно полезно для спасения от угроз», – объясняет Хатчинсон.
Независимо от размера и манеры перемещения, представители почти каждого изучаемого вида крокодилов могли достигать скорости в 18 километров в час.
Исследователи считают, что необычная асимметричная походка семейства Настоящих крокодилов произошла от длинноногого предка, жившего на земле во время триасового периода мезозойской эры (200-250 млн. лет назад). Это может означать, что предки семейства аллигаторов каким-то образом потеряли эту способность или перестали ее выражать. Однако существует и другая возможность: общий предок умеющих галопировать крокодилов мог развить эту асимметричную походку в результате эволюции, а не наследовать ее.
Исследование опубликовано в журнале Science Reports.
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