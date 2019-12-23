Беги, зубастый, беги: крокодилы умеют скакать галопом

Мы привыкли думать, что больше всего крокодилы опасны в воде. На первый взгляд, все логично: именно там они могут затаиться, маскируясь под бревно, и выпрыгнуть в момент, когда беспечная зебра или антилопа гну забредет достаточно глубоко на водопой, а затем вцепиться в горло жертвы своей зубастой пастью. Однако несмотря на то, что на суше крокодилы в основном спят, греясь на солнце, и вообще выглядят довольно неповоротливо, они способны развивать высокую скорость бега, когда им это необходимо. Да и бегают весьма необычным образом!

Крокодилы (Crocodilia) – отряд, относящийся к группе рептилий. В него входят как семейство крокодилов, так и семейство аллигаторовых (а также род гавиалов). Исследователи установили видеокамеры в зоологическом парке во Флориде для анализа походки и скорости движения 42 особей 15 видов крокодилов, в том числе представителей семейства Crocodylidae (настоящие крокодилы), а также аллигаторов и кайманов.

Ученые выяснили, что аллигаторы и кайманы (которые относятся к семейству аллигаторовые) могут передвигаться по суше рысью, однако бегать галопом или скачками (аллюры, при которых все четыре лапы на время оказываются в воздухе) – не могут. А вот большинство видов настоящих крокодилов могут и галопировать – то есть бегать, переставляя асимметрично свои лапы, и передвигаться скачками – то есть отталкиваться обеими задними лапами от земли вскоре после того, как приземляются обе передние.