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Звери

«Ад на колесах» снова в Астрахани: передвижной зоопарк «Сафари» возмутил жителей города

Анастасия Крутикова
15 октября 2019
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Передвижной цирк, где животные содержатся в тесных клетках, изнывая от жары летом, уже который год возит десятки краснокнижных зверей по городам на юге России. И хотя отношение к нему среди жителей этих городов с каждым годом становится все хуже, «Сафари» не прекращает своих жестоких гастролей.

Фотограф-натуралист Евгений Полонский недавно привлек внимание общественности к передвижному зоопарку «Сафари», который преследует скандальная репутация «ада на колесах» – животные в нем (в большинстве своем краснокнижные – амурские тигры, леопарды, белые медведи и многие другие) содержатся в крохотных и никак не оборудованных для содержания зверей клетках. Однако многих горожан это не смущает: на снимках, предоставленных фотографом Евгением Полонским, можно заметить, что в посетителях недостатка нет. Дети тянутся через решетку к юным сайгакам, пытаясь накормить их листвой добытой откуда-то ветки, или толпятся у клеток с дикими кошачьими: леопард там ютится вместе с пумой (хотя в природе этим двум кошкам вряд ли суждено встретиться), а тигры делят клетку со львами. 

Зоопарк далеко не первый год гастролирует по городам России. Раньше его даже называли «роддом на колесах» за то, что у зверей в нем часто появлялось прибавление: тогда в клетки-переноски помещались тигрята, львята и другие детеныши. В прошлом году в волгоградском издании отмечали, что «экзотические питомцы дарят массу положительных эмоций, да и самим им здесь неплохо живется» и предлагали горожанам придумать клички новорожденным кошачьим. Зоопарк каждое лето останавливается в Волгограде: в этом году ему пришлось уехать оттуда из-за протестов местных жителей, которые выходили на пикеты и создали петицию с просьбой закрыть «Сафари». Скорее всего, зоопарк скрывался от проверки местной прокуратуры – через несколько дней он как ни в чем не бывало остановился в Волжском, а сейчас животных привезли в Астрахань. 

Корреспонденты издания «Блокнот-Астрахань» побывали в зоопарке вместе с фотографом и отмечают, что на билетах, цена которых, кстати, колеблется от 150 до 300 рублей, указано: «Передвижной зверинец "Сафари" Филиал РОСГОСЦИРКА, утверждён Приказом Министерства культуры Российской Федерации».

Несколько дней назад в издании также отметили, что Межрегиональная природоохранная прокуратура, сославшись на мораторий, защищающий права малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, запретила региональной ветеринарной службе проводить проверку в передвижном зоопарке.

Депутат Госдумы, руководитель астраханского отделения партии «Справедливая Россия» Олег Шеин отметил, что «говорил по телефону с природоохранным прокурором Валерием Сегизековым и руководителем Службы природопользования Астраханской области Игорем Красновым. Они пообещали заняться этим концлагерем прямо завтра с утра». 

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Фото: Евгений Полонский
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Фото: Евгений Полонский
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Фото: Евгений Полонский
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Фото: Евгений Полонский

Евгений Полонский, посетивший зоопарк, особое внимание обратил на сайгаков, которые тоже находились среди «пленников» зоопарка. Сайгаки – это парнокопытные животные из подсемейства настоящих антилоп, некогда почти истребленные и занесенные в Красную книгу.

Сейчас их популяция наконец-то начала расти в заповеднике «Черные земли» в Калмыкии. Даже в крупных зоопарках сталкивались со сложностями при попытках содержания и разведения сайгаков в неволе, что было обусловлено специфическими особенностями экологии и поведения этого вида. Здесь же молодые сайгаки (а смертность молодняка обычно гораздо выше, чем взрослых особей) лежат в тесной клетке, просунув свои причудливые носы между прутьями.

«Сайгаки ведь не могут содержаться в клетке и они там обречены на верную гибель», – Евгений Полонский.
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Фото: Евгений Полонский

Почитайте большое расследование National Geographic о закулисье зоотуризма, который стал яркой иллюстрацией того, почему любовь людей к животным может нередко стоить им жизни. 