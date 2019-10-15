«Ад на колесах» снова в Астрахани: передвижной зоопарк «Сафари» возмутил жителей города

Фотограф-натуралист Евгений Полонский недавно привлек внимание общественности к передвижному зоопарку «Сафари», который преследует скандальная репутация «ада на колесах» – животные в нем (в большинстве своем краснокнижные – амурские тигры, леопарды, белые медведи и многие другие) содержатся в крохотных и никак не оборудованных для содержания зверей клетках. Однако многих горожан это не смущает: на снимках, предоставленных фотографом Евгением Полонским, можно заметить, что в посетителях недостатка нет. Дети тянутся через решетку к юным сайгакам, пытаясь накормить их листвой добытой откуда-то ветки, или толпятся у клеток с дикими кошачьими: леопард там ютится вместе с пумой (хотя в природе этим двум кошкам вряд ли суждено встретиться), а тигры делят клетку со львами.

Зоопарк далеко не первый год гастролирует по городам России. Раньше его даже называли «роддом на колесах» за то, что у зверей в нем часто появлялось прибавление: тогда в клетки-переноски помещались тигрята, львята и другие детеныши. В прошлом году в волгоградском издании отмечали, что «экзотические питомцы дарят массу положительных эмоций, да и самим им здесь неплохо живется» и предлагали горожанам придумать клички новорожденным кошачьим. Зоопарк каждое лето останавливается в Волгограде: в этом году ему пришлось уехать оттуда из-за протестов местных жителей, которые выходили на пикеты и создали петицию с просьбой закрыть «Сафари». Скорее всего, зоопарк скрывался от проверки местной прокуратуры – через несколько дней он как ни в чем не бывало остановился в Волжском, а сейчас животных привезли в Астрахань.