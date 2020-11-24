Афалины могут контролировать частоту сокращений своего сердца

Это позволяло дельфинам сохранять больше кислорода и снижало вероятность возникновения декомпрессионной болезни. По словам Фальмана, это было сознательной, а не автоматической реакций афалин.

«Они контролируют, сколько крови отправляется в легкие и куда она отправляется, чтобы избежать поглощения азота. Они могут просто нажать на педаль газа и выключить ее, когда захотят», — говорит Фальман.

По словам Фальмана, стресс от шумов, таких как сонары или оборудование, используемое для разведки нефти, может мешать этому сознательному контролю частоты сердечных сокращений, что, возможно, создает проблемы для дельфинов. Ученый считает, что, узнав больше о физиологии дельфинов, мы сможем найти способы смягчить эти проблемы.

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