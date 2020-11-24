Афалины могут контролировать частоту сокращений своего сердца

Дельфины-афалины (Tursiops truncatus) оказались способны корректировать частоту сердечных сокращений во время погружения, чтобы избежать декомпрессионной болезни, вызванной внезапными изменениями давления.
Водолазы должны избегать слишком быстрого всплытия, поскольку падение давления может вызвать попадание пузырьков азота в дыхательные пути и вызвать боль в суставах или даже паралич.
Считалось, что у морских млекопитающих, таких как дельфины, этой проблемы нет, говорит Андреас Фальман из Океанографического фонда в Валенсии, но исследователи недавно пересмотрели эту точку зрения.
Чтобы проверить это, Фальман и его коллеги обучили содержащихся в неволе афалин совершать короткие или длительные погружения по команде. Они измерили частоту сердечных сокращений животных с помощью электрокардиографии и обнаружили, что они замедляют свое сердце непосредственно перед погружением в воду.
Это позволяло дельфинам сохранять больше кислорода и снижало вероятность возникновения декомпрессионной болезни. По словам Фальмана, это было сознательной, а не автоматической реакций афалин.
«Они контролируют, сколько крови отправляется в легкие и куда она отправляется, чтобы избежать поглощения азота. Они могут просто нажать на педаль газа и выключить ее, когда захотят», — говорит Фальман.
По словам Фальмана, стресс от шумов, таких как сонары или оборудование, используемое для разведки нефти, может мешать этому сознательному контролю частоты сердечных сокращений, что, возможно, создает проблемы для дельфинов. Ученый считает, что, узнав больше о физиологии дельфинов, мы сможем найти способы смягчить эти проблемы.
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