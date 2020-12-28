Африканских слонов посчитали со спутника с помощью ИИ

Как отмечают авторы нового исследования, популяция африканских слонов (Loxodonta africana) резко сократилась за последнее столетие из-за браконьерства и фрагментации среды обитания. Для сохранения вида необходимо знать их количество и места обитания.

Неточные подсчеты приводят к неправильному использованию ограниченных природоохранных ресурсов и неправильному пониманию тенденций в области популяций.

В настоящее время наиболее распространенным методом исследования популяций слонов в саванне является подсчет с воздуха с пилотируемых самолетов. Однако наблюдатели, участвующие в аэрофотосъемке, могут утомиться или столкнуться с проблемами из-за плохой видимости, а аэрофотосъемка может быть дорогостоящей и сложной с точки зрения логистики.

Исла Дюпорге из WildCRU совместно с исследовательской группой по машинному обучению предложила эффективное решение этих проблем.

Дистанционное зондирование слонов с помощью спутниковых снимков и автоматизация обнаружения с помощью глубокого обучения обеспечивает новый метод наблюдения за животными, а также решает различные существующие проблемы. Спутники могут собирать изображения площадью более 5000 км² за один проход в считанные минуты, что исключает риск двойного подсчета.