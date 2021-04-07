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Альфа-самцы стареют быстрее всех

Анастасия Баринова
07 апреля 2021
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Фото: L. Fitzpatrick/Duke University
Биологи из Дьюкского университета нашли связь между высоким социальным статусом и скоростью старения.

Исследование провела группа американских ученых под руководством профессора эволюционной антропологии и биологии Дженни Тунг. Специалисты анализировали метилирование ДНК: оно управляет активностью генов без нарушения структуры ДНК и является маркером старения организма.

«Эти отметки меняются с возрастом, но на них также могут оказывать влияние факторы окружающей среды», – Дженни Тунг.

Люди нередко кажутся старше, чем они есть на самом деле, но дело не только во внешности: преждевременно постаревший организм подвергается более высокому риску возрастных заболеваний. Рассматривая метилирование ДНК, можно проследить за этими процессами.

Для своего исследования ученые выбрали 245 диких павианов, живущих в кенийском национальном парке «Амбосели». Эта группа приматов уже внесла неоценимый вклад в науку — с их помощью ученые проверяют различные идеи, поэтому каждое животное хорошо изучено. Известен не только возраст каждой особи, но и среда, в которой те росли, их характер и многое другое.

Используя метилирование ДНК, биологи сравнивали фактический возраст животных с биологическим. Оказалось, что взрослые павианы, занимающие в своей группе высокое положение, стареют быстрее всех, кто их окружает. Для перепроверки этого вывода исследователи брали образцы крови несколько раз, и результат всегда был один. Но если павиан опускается по социальной лестнице вниз — его эпигенетические часы замедляются, то есть ускоренное старение прекращается.

У людей высокий социальный статус становится символом улучшения здоровья, однако это происходит благодаря среде: лучшим школам, лучшим врачам, лучшему питанию. В мире животных ситуация иная, и даже достигнув верхней ступени, самцам павианов приходится регулярно отстаивать свои позиции и защищаться физически. Благодаря этому они, как правило, имеют большую мышечную массу и более атлетическое тело, но на здоровье это не отражается, и их организм работает так же, как у пожилой особи.

Ученые поясняют причину, по которой павианы жертвуют годами жизни: все дело в продолжении рода. Именно альфа-самцы имеют право на оплодотворение, и они постоянно отгоняют от самок своих конкурентов. Эта эволюционная мотивация — возможность оставить потомство — заставляет их бороться за свое высокое место в группе.

Таким образом исследование также показывает связь между социальной средой и скоростью старения. Нерешенным пока остался вопрос, в какой именно момент эпигенетические часы начинают идти быстрее: у юных особей, проводящих время в «выяснении отношений», раннего старения не наблюдается. Нет разницы между фактическим и биологическим возрастом и у самок вне зависимости от их социального статуса.

Узнайте, почему павианы держат детенышей только на левой руке.

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