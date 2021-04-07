Альфа-самцы стареют быстрее всех

Используя метилирование ДНК, биологи сравнивали фактический возраст животных с биологическим. Оказалось, что взрослые павианы, занимающие в своей группе высокое положение, стареют быстрее всех, кто их окружает. Для перепроверки этого вывода исследователи брали образцы крови несколько раз, и результат всегда был один. Но если павиан опускается по социальной лестнице вниз — его эпигенетические часы замедляются, то есть ускоренное старение прекращается.

У людей высокий социальный статус становится символом улучшения здоровья, однако это происходит благодаря среде: лучшим школам, лучшим врачам, лучшему питанию. В мире животных ситуация иная, и даже достигнув верхней ступени, самцам павианов приходится регулярно отстаивать свои позиции и защищаться физически. Благодаря этому они, как правило, имеют большую мышечную массу и более атлетическое тело, но на здоровье это не отражается, и их организм работает так же, как у пожилой особи.

Ученые поясняют причину, по которой павианы жертвуют годами жизни: все дело в продолжении рода. Именно альфа-самцы имеют право на оплодотворение, и они постоянно отгоняют от самок своих конкурентов. Эта эволюционная мотивация — возможность оставить потомство — заставляет их бороться за свое высокое место в группе.