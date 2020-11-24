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Аллигаторы могут отращивать новые хвосты подобно ящерицам

National Geographic Россия
24 ноября 2020
Alligator mississippiensis
Alligator mississippiensis
Фото: Wikimedia Commons
Это уникальное умение для таких больших животных.

Саламандры и другие амфибии обладают уникальной способностью к полной регенерации конечностей со всеми нервными окончаниями и элементами скелета. При этом многие ящерицы умеют заново отращивать хвост, но костную ткань у них заменяет хрящ, а спинной мозг не восстанавливается. Подобная ящерицам способность к регенерации хвоста была впервые продемонстрирована у аллигаторов.

Команда из Университета штата Аризона и Департамента дикой природы и рыболовства Луизианы, утверждает, что ранее в дикой природе видели аллигаторов с хвостами, которые, как кажется, были отращены заново, но эта способность не была подтверждена прямыми исследованиями.

Ученые выловили трех молодых американских аллигаторов (Alligator mississippiensis) с вновь выросшими хвостами и сравнила их с хвостами с нормальной анатомией. Исследователи показали, что аллигаторы сумели вырастить до 23 сантиметров нового хвоста, что составляло до 18% их общей длины тела.

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Arizona State University Диаграмма, показывающая, чем отросшие хвосты отличаются
«Что делает аллигатора интересным, помимо его размера, так это то, что отросший хвост демонстрирует признаки регенерации и заживления ран внутри одной и той же структуры. Восстановление хрящей, кровеносных сосудов, нервов и чешуек соответствовало предыдущим исследованиям регенерации хвоста ящерицы, проведенным в нашей и других лабораториях», — Синди Сюй, ведущий автор исследования.

Новые хвосты аллигаторов не стали точными копиями оригиналов. Исследования показали, что регенерированные хвосты лишены скелетных мышц и состоят из волокнистой соединительной ткани, похожей на рубцовую. Вместо костей, разделенных на позвонки, новые хвосты поддерживались несегментированной хрящевой трубкой. А внешние чешуйки были плотнее, чем обычно, и не имели щитков сверху.

Тем не менее, это очень впечатляющая способность для животного такого размера, которая поднимает новые вопросы об эволюции регенерации конечностей, говорят исследователи.

«Предки аллигаторов, динозавров и птиц отделились около 250 миллионов лет назад. Наше открытие о том, что аллигаторы сохранили клеточный механизм для отрастания сложных хвостов, в то время как птицы утратили эту способность, поднимает вопрос о том, когда в процессе эволюции эта способность была потеряна», — отмечает соавтор исследования Кенро Кусуми.

Ученые уже много десятилетий изучают и саламандр, и ящериц в надежде найти гены, отвечающие за регенерацию конечностей. Это помогло бы понять, как заново отращивать поврежденные руки и ноги, и научиться полностью управлять поведением стволовых клеток.

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