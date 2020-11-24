Аллигаторы могут отращивать новые хвосты подобно ящерицам

Саламандры и другие амфибии обладают уникальной способностью к полной регенерации конечностей со всеми нервными окончаниями и элементами скелета. При этом многие ящерицы умеют заново отращивать хвост, но костную ткань у них заменяет хрящ, а спинной мозг не восстанавливается. Подобная ящерицам способность к регенерации хвоста была впервые продемонстрирована у аллигаторов.

Команда из Университета штата Аризона и Департамента дикой природы и рыболовства Луизианы, утверждает, что ранее в дикой природе видели аллигаторов с хвостами, которые, как кажется, были отращены заново, но эта способность не была подтверждена прямыми исследованиями.

Ученые выловили трех молодых американских аллигаторов (Alligator mississippiensis) с вновь выросшими хвостами и сравнила их с хвостами с нормальной анатомией. Исследователи показали, что аллигаторы сумели вырастить до 23 сантиметров нового хвоста, что составляло до 18% их общей длины тела.