Аллигаторы могут отращивать новые хвосты подобно ящерицам
Саламандры и другие амфибии обладают уникальной способностью к полной регенерации конечностей со всеми нервными окончаниями и элементами скелета. При этом многие ящерицы умеют заново отращивать хвост, но костную ткань у них заменяет хрящ, а спинной мозг не восстанавливается. Подобная ящерицам способность к регенерации хвоста была впервые продемонстрирована у аллигаторов.
Команда из Университета штата Аризона и Департамента дикой природы и рыболовства Луизианы, утверждает, что ранее в дикой природе видели аллигаторов с хвостами, которые, как кажется, были отращены заново, но эта способность не была подтверждена прямыми исследованиями.
Ученые выловили трех молодых американских аллигаторов (Alligator mississippiensis) с вновь выросшими хвостами и сравнила их с хвостами с нормальной анатомией. Исследователи показали, что аллигаторы сумели вырастить до 23 сантиметров нового хвоста, что составляло до 18% их общей длины тела.
Новые хвосты аллигаторов не стали точными копиями оригиналов. Исследования показали, что регенерированные хвосты лишены скелетных мышц и состоят из волокнистой соединительной ткани, похожей на рубцовую. Вместо костей, разделенных на позвонки, новые хвосты поддерживались несегментированной хрящевой трубкой. А внешние чешуйки были плотнее, чем обычно, и не имели щитков сверху.
Тем не менее, это очень впечатляющая способность для животного такого размера, которая поднимает новые вопросы об эволюции регенерации конечностей, говорят исследователи.
«Предки аллигаторов, динозавров и птиц отделились около 250 миллионов лет назад. Наше открытие о том, что аллигаторы сохранили клеточный механизм для отрастания сложных хвостов, в то время как птицы утратили эту способность, поднимает вопрос о том, когда в процессе эволюции эта способность была потеряна», — отмечает соавтор исследования Кенро Кусуми.
Ученые уже много десятилетий изучают и саламандр, и ящериц в надежде найти гены, отвечающие за регенерацию конечностей. Это помогло бы понять, как заново отращивать поврежденные руки и ноги, и научиться полностью управлять поведением стволовых клеток.
Посмотрите, как складчатомордые летучие мыши поют для самок сквозь кожаные маски.