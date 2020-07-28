Америка без бизонов: как бесконтрольная охота почти уничтожила целый вид

В 1862 году американское правительство приняло знаменитый закон о заселении Запада: каждый, кто переселится за реку Миссисипи, слывшую тогда «последней границей», бесплатно получит 160 акров (65 гектаров) отличной земли. Закон не врал — с приехавших людей никто не требовал денег, да и земля была вполне пригодна для жизни. Существовала лишь одна проблема — принадлежала она не американцам, а индейским племенам.

За исключением этого факта, предложение оказалось очень заманчивым, и во второй половине XIX века за Миссисипи хлынул тысячный поток белых из Европы и американского Востока. Переселенцы стали активно отвоевывать «свою» землю у коренных жителей. Однако перестрелять 280 тыс. воинственных индейцев было не так-то просто. Тогда было решено действовать хитростью.

Главным источником пропитания для племен на тот момент являлось мясо бизона. Завоеватели решили истребить этих животных, таким образом лишая пищи коренное население. Дикий Запад набросился на бизонов.

Убийства были жестокими и бесцельными. Некоторые особо предприимчивые охотники пытались приторговывать бизоньим мясом и шкурами, но подобный товар пользовался спросом лишь у рабочих, приехавших на стройку Тихоокеанской железной дороги.

Также какое-то время в ходу был бизоний жир, из которого изготавливали мазь для колес. А некоторым гурманам из высшего света пришлись по вкусу языки диких бизонов. Но количество проданного «товара» никак не соответствовало количеству поставляемого «сырья». Большая часть убитых животных оставалась гнить в прериях.

Охота на бизонов стала популярным развлечением. Железнодорожные компании даже привлекали пассажиров на свои поезда обещаниями пострелять по животным прямо из окон вагонов!

В 1887 году английский натуралист Уильям Гриб писал: «Повсюду виднелись бизоньи тропы, но живых бизонов не было. Лишь черепа и кости этих благородных животных белели на солнце».

По данным писателя Э. Сетон-Томпсона, в середине 19 века в прериях паслось более 40 миллионов бизонов. К 1900 году осталось лишь 80. Главная цель переселенцев была достигнута — вместе с количеством истребляемых бизонов трагически падало и количество индейских племен, которым с каждым годом все сложнее становилось переносить голодные зимы…

Посмотрите, как львы наказывают нарушителя границ.