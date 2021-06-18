Американские олени массово гибнут от загадочной болезни

По Северной Америке стремительно распространяется болезнь, уносящая жизни оленей: геморрагическая лихорадка, вызванная аденовирусом Odocoileus (OdAdV). Впервые она была обнаружена в 1993 году в Калифорнии, а к сентябрю 2020 года дошла до Канады. По последним сообщениям, в районе Ванкувера все больше представителей семейства оленевые становятся ее жертвами.

Обследовав 36 мертвых животных, найденных с начала года, специалисты канадского природоохранного министерства обнаружили, что это вирусное заболевание поразило 22 особи. Все они имели разный возраст; некоторые были дикими, а другие содержались на фермах.

Механизм распространения точно не установлен; возможно, вирус попадает в организм животного с водой или при контакте с другой зараженной особью. После этого запускается процесс поражения мелких кровеносных сосудов в легких и кишечнике. Во рту и горле оленя появляются язвы и абсцессы, им становится трудно дышать и питаться. На поздних стадиях изо рта животного идет пена, отмечается обильное слюноотделение и диарея, и в результате ослабленный олень умирает.