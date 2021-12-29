Амурского тигра, убившего 7 собак, увезли подальше в тайгу

В Пожарском районе Приморья тигр регулярно совершал набеги в сельские поселения. Менее чем за две недели он задрал семь собак. Об этом рассказали представители центра «Амурский тигр», поясняя, что нынешней зимой из-за низкой численности кабанов хищники стали активнее охотиться на косуль, а эти животные после формирования высокого снежного покрова стараются держаться ближе к населенным пунктам. В погоне за ними тигры находят свалки, встречают собак и привыкают к доступной пище.
Эта ситуация опасна и для хищника, и для людей. Зверь выходил в село и ночью, и днем. 29 ноября один из местных жителей заметил тигра, следящего за лошадью, и отпугнул непрошеного гостя при помощи вил. Представители Министерства лесного хозяйства и охраны животного мира Приморского края обратились в Росприроднадзор за разрешением на отлов тигра: операция была проведена 4 декабря.
Осмотрев тигра, специалисты установили, что это самец в возрасте 2-3 лет. Он совершенно здоров и, следовательно, может добывать крупных копытных для пропитания. Хищник, получивший кличку «Горный», был перевезен подальше от населенных пунктов – в окрестности национального парка «Зов тигра». Здесь обитают большие популяции кабана, изюбря и других животных, представляющих для тигра интерес. Перед выпуском на него надели ошейник с GPS-передатчиком, чтобы следить за его адаптацией и исключить повторные выходы к людям.
С тех пор прошло несколько недель, и защитники природы отмечают успех своего плана. Во время одного из осмотров парка хищник попался им на глаза в момент трапезы: Горный добыл изюбря и пировал на его останках. Данные с GPS-ошейника также подтверждают, что к населенным пунктам он не выходит, зато активно обживает новую территорию.
Посмотрите на мычащего тигра, живущего в парке «Земля леопарда».