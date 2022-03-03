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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Звери

Анализ зубов тюленей показал изменения Северного Ледовитого океана

Анастасия Баринова

Фото: Virginia State Parks / Flickr
Фото: Virginia State Parks / Flickr
Фото: Lysogeny / Wikipedia

Фото: Virginia State Parks / Flickr

Ученые проследили тенденцию начиная с 1950-х годов.

Международная группа ученых проанализировала зубы гренландских тюленей (Pagophilus groenlandicus) из коллекции норвежских научных учреждений, собранные начиная с 1950-х годов. Зубы тюленя похожи на годичные кольца деревьев: на них ежегодно нарастают слои дентина, что дает возможность определить возраст животного. С помощью различных биомаркеров они также позволяют оценить, как арктические экосистемы реагируют на изменение климата.

Фото: Museum Wiesbaden / Wikipedia
Фото: Museum Wiesbaden / Wikipedia

Северный Ледовитый океан быстро меняется в результате антропогенной деятельности. Анализируя стабильные изотопы азота в биоматериале, можно обнаружить тенденции, характерные для окружающей среды. В пелагических морских системах фитопланктон составляет основу пищевой сети и зависит от нитратов — это его основной источник азота для биосинтеза.

Нитраты поступают в Северный Ледовитый океан с атлантическими водами через Баренцево море, и тихоокеанскими водами, пересекающими Берингов пролив. Усваивая нитраты в своих клетках, фитопланктон интегрирует изотопную подпись нитрата в свой организм, а затем это передается выше по пищевой цепи. Рассчитывая скорости этих биохимических процессов, специалисты установили, что экосистема Баренцева моря подвергалась влиянию антропогенной деятельности в течение как минимум 60 лет (1951–2012 гг.). Это первый столь полный анализ: в середине прошлого века спутниковых и прямых океанографических наблюдений еще не велось.

Пять животных Арктики, которых мы можем потерять

Пять животных Арктики, которых мы можем потерять

Моделирование показало, что вслед за ростом антропогенного осаждения азота в Северной Атлантике и его последующим переносом в Арктику переместились популяции тюленей: они отправились в более продуктивные арктические воды.

Посмотрите, как заблудившиеся тюлени заполонили город.

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Анализ зубов тюленей показал изменения Северного Ледовитого океана

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