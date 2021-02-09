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Антилопа сбежала из пасти крокодила в лапы леопарда: видео

Анастасия Крутикова
09 февраля 2021
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Неблагодарное это занятие — быть импалой в Африке.

Это редкое зрелище было снято семеной парой Анжелой и Крейгом Уикс во время их последней поездки в национальный парк Крюгера (ЮАР) несколько недель назад.

Сперва они наблюдали за тем, как стадо импал пьет из большого илистого пруда, который образовался рядом с дорогой после проливных дождей. Внезапно огромный крокодил вынырнул на поверхность и схватил молодую импалу, утащив ее в мутную воду, но на удивление не потопив ее сразу же. Хрупкая антилопа храбро сражалась за свою жизнь несколько минут, отчаянно стараясь вырваться из пасти хищника. Это долго ей не удавалось — крокодил хватал антилопу за ноги, не выпуская на сушу, и та вынуждена была обессиленно лежать наполовину в воде, положив голову на поросший травой берег загнанно дыша.

Все это время остальное стадо громко и взволнованно кричало, чем, конечно, оповестило всю саванну о том, что где-то здесь поймана легкая добыча. Эти сигналы привлекли леопарда — оператор в какой-то момент замечает его, мастерски маскирующегося среди зелени кустов. Увидев импалу, пятнистый хищник решает затаиться в засаде — и не зря. 

Вскоре антилопа делает новую решительную попытку сбежать от крокодила, и в невероятном рывке выбегает на берег. Она успевает сделать несколько шагов прочь (и даже, возможно, облегченно вздохнуть), когда из зарослей на нее стремительно бросается новый охотник. 

В это время видео прерывается. «Мы были шокированы неожиданной атакой на импалу и очень удивились, что крокодил прятался в таком маленьком грязном водоеме.  Когда антилопа в конце концов сбежала от крокодила, мы обрадовались, но через несколько секунд были снова шокированы засадой леопарда. Это было просто незабываемое и уникальное зрелище», — рассказывают туристы.

Позже Уиксы сняли стадо импал, возглавляемое настороженным самцом, позади которых скрывающийся в тени леопард затаскивает свою добычу на дерево. Его ждет сытный ужин. 

Посмотрите, как импала пытается спастись от бегемота и крокодила сразу. 

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