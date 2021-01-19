Антилопа защищает детеныша от леопарда и бородавочников: видео

24-летний Надав Оссендривер, основатель площадки LatestSightings.com для размещения интересных видеозаписей, сделанных в африканских нацпарках, сам стал автором одного из таких видео. Вместе со своими друзьями он отправился в поездку по парку Крюгера (ЮАР), чтобы понаблюдать за гиеновидными собаками, но вскоре получил сообщение от одного из рейнджеров, что неподалеку был замечен раненый детеныш антилопы гну вместе со своей матерью. Надав отправился туда вместе с остальными, и позже они действительно наткнулись на взволнованную антилопу, ни на шаг не отходившую от теленка, у которого даже не получалось встать на ноги. В небе уже начали кружить падальщики-грифы, ожидая поживы.

Вскоре на легкую добычу подтянулись и другие хищники: к детенышу начал подкрадываться леопард. Антилопа вовремя заметила прячущегося в траве саванны пятнистого кота, и бросилась на него, угрожающе выставив рога и закрывая собой теленка. Не ожидавший такого резкого отпора леопард отпрянул и «дал заднюю», уходя в тень кустов. Позже на место происшествия приходит группа антилоп гну. Некоторое время они топчутся около раненого детеныша, принюхиваясь к нему и будто пытаясь помочь.

Когда те уходят пастись, их место занимает целое семейство бородавочников вместе с крохами-кабанятами. Несмотря на усилия антилопы отогнать их, копытные вьются вокруг раненого детеныша, явно рассчитывая урвать и себе часть потенциальной жертвы. В какой-то момент одному из бородавочников удается сильнее ранить теленка одним из своих бивней, что позволило нападающим терзать его с утроенным рвением.