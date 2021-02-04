Ареал дальневосточного леопарда расширился в три раза

Из-за уничтожения леопардов и их местообитаний в течение прошлого столетия ареал зверя сократился более чем в 35 раз к началу 21 века. Единственная популяция сохранилась только на юго-западе Приморского края, последние в мире 30 особей очагами заселяли всего 223 300 га территории. После принятия мер по сохранению леопарда его численность начала восстанавливаться.

Сегодня это уникальное животное обитает на всех лесных участках на юго-западе Приморского края – 460 000 га. Исключением стали территории с интенсивной хозяйственной деятельностью, непригодные для жизни хищников. Благодаря работе по охране местообитаний леопардов в России эти звери стали расселяться и в соседний Китай, заняв еще 150 000 га. В КНР леопарды обитают в основном в приграничной с Россией полосе не более 5 км. Между двумя странами происходит активное перемещение диких животных, что было подтверждено в ходе совместного анализа данных фотоловушек.