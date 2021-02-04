Ареал дальневосточного леопарда расширился в три раза

Из-за уничтожения леопардов и их местообитаний в течение прошлого столетия ареал зверя сократился более чем в 35 раз к началу 21 века. Единственная популяция сохранилась только на юго-западе Приморского края, последние в мире 30 особей очагами заселяли всего 223 300 га территории. После принятия мер по сохранению леопарда его численность начала восстанавливаться.
Сегодня это уникальное животное обитает на всех лесных участках на юго-западе Приморского края – 460 000 га. Исключением стали территории с интенсивной хозяйственной деятельностью, непригодные для жизни хищников. Благодаря работе по охране местообитаний леопардов в России эти звери стали расселяться и в соседний Китай, заняв еще 150 000 га. В КНР леопарды обитают в основном в приграничной с Россией полосе не более 5 км. Между двумя странами происходит активное перемещение диких животных, что было подтверждено в ходе совместного анализа данных фотоловушек.
Ядро популяции находится под охраной от браконьерства, пожаров и рубок леса в национальном парке «Земля леопарда» и его охранной зоне, а также в заповеднике «Кедровая падь». Особо охраняемые природные территории охватывают почти 75% ареала редкой кошки. На фоне успехов в деле спасения популяции от вымирания в России охраняемая территория была создана и в Китае – Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда, с которым в 2019 году ФГБУ «Земля леопарда» заключило протокол о намерениях. Одна из целей сотрудничества двух сторон – создание единого трансграничного нацпарка «Земля больших кошек», первой в мире трансграничной охраняемой территории для дальневосточных леопардов и амурских тигров.
Важно, что дальневосточный леопард – самый миролюбивый из всех подвидов леопарда, единственный, никогда не нападающий на человека, и расширение его ареала в лесных зонах, не затрагивающих населенные пункты, не несет угрозы для людей.
Работу по обобщению многолетних научных материалов провели сотрудники отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». Содействие в исследованиях оказывали специалисты Общества сохранения диких животных (WCS), Амурского филиала WWF России. Работа ведется при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды».
Посмотрите на очаровательные объятия амурских леопардов, снятые зоркой фотоловушкой.