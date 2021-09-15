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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

«Атака клонов» на верблюжьих конкурсах красоты

Анастасия Баринова
15 сентября 2021
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Фото: Camel Reproduction Centre, Dubai
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Фото: Camel Reproduction Centre, Dubai
Желая получить идеально красивое животное, владельцы покупают клоны победителей.

Популярным развлечением в ОАЭ являются конкурсы красоты среди верблюдов. Их выставляют на ипподромах, а жюри проводит обследования на предмет отсутствия ботокса и других следов косметических процедур. После множества скандалов владельцы поняли, что клонирование позволяет проще добиться идеальных параметров.

Первым в мире клонированным верблюдом стала Инджаз: ее имя переводится как «достижение». Самка одногорбого верблюда родилась 8 апреля 2009 года. Она была создана из клеток яичников взрослой верблюдицы, убитой на мясо в 2005 году. Клетки были выращены в тканевой культуре и заморожены в жидком азоте. Из яйцеклетки суррогатной матери были извлечены ее собственные ДНК: их заменили на яйцеклетки донора. Под действием электрического тока и химической индукции было инициировано деление, и получившийся эмбрион был имплантирован в матку суррогатного животного. Этот метод называется межвидовой ядерной передачей соматической клетки.

Беременность длилась 378 дней, и генетический анализ показал, что Инджаз — настоящий клон своей покойной матери. Она прожила долгую спокойную жизнь и умерла совсем недавно, в 2021 году.

В 2017 году впервые в мире — и тоже в ОАЭ — был клонирован двугорбый верблюд, а теперь эта технология поставлена на поток. Сейчас в верблюжьем репродуктивном центре Дубая рождается около 10–20 клонированных верблюжат ежегодно. Интерес растет: в этом году специалисты наблюдают за 28 беременностями такого рода.

«У нас настолько большой спрос на клонирование верблюдов, что мы не в состоянии его удовлетворить», — Нисад Вани, научный руководитель центра.

Дублирование идеально красивого животного стоит от 200 000 до 400 000 дирхамов (54 500–109 000 долларов США), но конкурсы красоты — не единственная причина: многие клиенты также хотят воспроизвести гоночных верблюдов или же «вернуть к жизни» умершего домашнего любимца. Кроме того, популярностью пользуются животные, которые производят рекордное количество молока. «Мы клонировали верблюдов, дающих более 35 литров молока в день», — поясняет Вани, напоминая, что обычно самка производит около 5 литров.

Клонирование верблюдов уже давно не считается чем-то неэтичным. С момента, когда этих животных заменили автомобили, их численность началась уменьшаться. Воспроизводство копий от лучших представителей позволяет сохранить ценные генетические данные.

А в Китае собираются клонировать панд.

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