«Атака клонов» на верблюжьих конкурсах красоты

Первым в мире клонированным верблюдом стала Инджаз: ее имя переводится как «достижение». Самка одногорбого верблюда родилась 8 апреля 2009 года. Она была создана из клеток яичников взрослой верблюдицы, убитой на мясо в 2005 году. Клетки были выращены в тканевой культуре и заморожены в жидком азоте. Из яйцеклетки суррогатной матери были извлечены ее собственные ДНК: их заменили на яйцеклетки донора. Под действием электрического тока и химической индукции было инициировано деление, и получившийся эмбрион был имплантирован в матку суррогатного животного. Этот метод называется межвидовой ядерной передачей соматической клетки.

Беременность длилась 378 дней, и генетический анализ показал, что Инджаз — настоящий клон своей покойной матери. Она прожила долгую спокойную жизнь и умерла совсем недавно, в 2021 году.