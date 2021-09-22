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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Звери

Австралийцы вытаскивают кенгуру из озера: видео

Анастасия Баринова
22 сентября 2021
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Фото: David Boyd/Facebook
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Фото: David Boyd/Facebook
Животное в состоянии стресса оказало своим спасателям сопротивление.

Жители Канберры, прогуливаясь возле озера Берли-Гриффин, заметили кенгуру, застрявшего в воде. Сентябрь в Австралии — первый месяц весны, и во многих местах еще царит зимняя прохлада. Животное оцепенело от холода и не могло выбраться на берег самостоятельно. Двое мужчин бросились к нему на помощь.

Специалисты предупреждают, что это очень опасная ситуация — в первую очередь для человека. Кенгуру сами по себе являются рослыми и сильными животными, а когда они переживают стресс, они способны наносить своими мощными лапами удары сокрушительной силы. Так произошло и на этот раз, но, к счастью, мужчины сумели обездвижить неудачливого купальщика и вытащили его на берег.

This was my morning - only in Canberra - well done to these two guys - bloody freezing - the guy wearing the Soldier On Top is a Navy Clearance Diver - good news the kangaroo came good👍

Опубликовано David Boyd Понедельник, 20 сентября 2021 г.


Там кенгуру протянул лапу своим спасителям — люди в шутку назвали это «благодарностью», но, вероятно, это было просто рефлексивным движением.

Несмотря на кажущуюся необычность ситуации, кенгуру очень часто прыгают в воду, и озеро Берли-Гриффин — рекордсмен в этом отношении. Причиной является все тот же стресс: пытаясь избежать угрожающей ситуации, кенгуру выбирают водоемы в качестве безопасного места. Набережная возле городских озер — популярное место прогулки собак, и многие из них не привязаны на поводки. Это чаще всего и загоняет сумчатых в совершенно неподходящие для них условия.

А осенью 2019 года полиция дважды вытаскивала из Берли-Гриффин одно и то же животное: даже оказавшись на суше, оно совершило прыжок обратно.

Посмотрите, как мужчина сражается с кенгуру.

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