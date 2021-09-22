Австралийцы вытаскивают кенгуру из озера: видео

Жители Канберры, прогуливаясь возле озера Берли-Гриффин, заметили кенгуру, застрявшего в воде. Сентябрь в Австралии — первый месяц весны, и во многих местах еще царит зимняя прохлада. Животное оцепенело от холода и не могло выбраться на берег самостоятельно. Двое мужчин бросились к нему на помощь.

Специалисты предупреждают, что это очень опасная ситуация — в первую очередь для человека. Кенгуру сами по себе являются рослыми и сильными животными, а когда они переживают стресс, они способны наносить своими мощными лапами удары сокрушительной силы. Так произошло и на этот раз, но, к счастью, мужчины сумели обездвижить неудачливого купальщика и вытащили его на берег.