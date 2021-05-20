Австралию наводнили грызуны: в стране небывалое нашествие мышей

В некоторых районах Австралии популяция мышей выросла до критических размеров. Фермеры Нового Южного Уэльса сообщили, что тратят большие средства, вплоть до $150 000, на отраву; многие также оценили свой ущерб от потери зерна и фуража на сумму более $250 000. Около 80% из 1100 опрошенных назвали себя пострадавшими, и это не только потеря сельхозпродукции, но и порча техники.
After battling a horror mouse plague for months, farmers across New South Wales have been thrown a $50-million lifeline from the state government.— The Project (@theprojecttv) May 13, 2021
But has it come too late? #TheProjectTV pic.twitter.com/6aId13qNBU
В одном из магазинов мыши добрались до кассы и привели бумажные купюры в негодность.
NSW country towns so overrun with mice they are EATING $50 bills from shop tills https://t.co/R2jRPXOHZT— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) May 19, 2021
Страдают от мышей не только бизнесмены, но и обычные люди. Одна женщина нашла мышей, поселившихся в кондиционере; другая оставила выстиранное белье в корзине, и уже через час там было шесть грызунов; кто-то переселился на улицу, поскольку в доме уже невозможно защитить от них еду.
Кошки им тоже не страшны, поэтому в соцсетях люди делятся способами борьбы с мышами. Один из советов — налить в мусорное ведро с крышкой около 20 см воды, а также средство для мытья посуды. Мыши поднимаются по дощечке, намазанной арахисовым маслом, а затем падают в воду и не могут выбраться.
Одна из жительниц Нового Южного Уэльса, обнаружив «мышиную тропу», направила ее в бочку с водой.
Этот метод вызвал особенно большую критику со стороны организаций по защите животных. Представители PETA назвала грызунов «любопытными зверями», которые «просто ищут пищу, чтобы выжить». Они предложили не убивать их, а устраивать «гуманные ловушки» с целью последующего выпуска в дикую природу. Заместитель премьер-министра Майкл МакКормак подверг эту позицию критике и заявил, что «хорошая мышь — это мертвая мышь».
Между тем ранее Австралия вела решительную борьбу с кошками. Нынешняя ситуация с мышами может быть частичным следствием этих мер.