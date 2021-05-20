Австралию наводнили грызуны: в стране небывалое нашествие мышей

Кошки им тоже не страшны, поэтому в соцсетях люди делятся способами борьбы с мышами. Один из советов — налить в мусорное ведро с крышкой около 20 см воды, а также средство для мытья посуды. Мыши поднимаются по дощечке, намазанной арахисовым маслом, а затем падают в воду и не могут выбраться.

Одна из жительниц Нового Южного Уэльса, обнаружив «мышиную тропу», направила ее в бочку с водой.