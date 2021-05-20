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Фотоконкурс «Дикая природа России»
Звери

Австралию наводнили грызуны: в стране небывалое нашествие мышей

Анастасия Баринова
20 мая 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
Грызуны стали в домах полноправными хозяевами.

В некоторых районах Австралии популяция мышей выросла до критических размеров. Фермеры Нового Южного Уэльса сообщили, что тратят большие средства, вплоть до $150 000, на отраву; многие также оценили свой ущерб от потери зерна и фуража на сумму более $250 000. Около 80% из 1100 опрошенных назвали себя пострадавшими, и это не только потеря сельхозпродукции, но и порча техники.

В одном из магазинов мыши добрались до кассы и привели бумажные купюры в негодность.

Страдают от мышей не только бизнесмены, но и обычные люди. Одна женщина нашла мышей, поселившихся в кондиционере; другая оставила выстиранное белье в корзине, и уже через час там было шесть грызунов; кто-то переселился на улицу, поскольку в доме уже невозможно защитить от них еду.

«Мыши повсюду: в кровлях, стенах и автомобилях они прогрызают провода, в кладовых едят запасы, в шкафах пачкают и портят одежду».

Кошки им тоже не страшны, поэтому в соцсетях люди делятся способами борьбы с мышами. Один из советов — налить в мусорное ведро с крышкой около 20 см воды, а также средство для мытья посуды. Мыши поднимаются по дощечке, намазанной арахисовым маслом, а затем падают в воду и не могут выбраться.

Одна из жительниц Нового Южного Уэльса, обнаружив «мышиную тропу», направила ее в бочку с водой.

Этот метод вызвал особенно большую критику со стороны организаций по защите животных. Представители PETA назвала грызунов «любопытными зверями», которые «просто ищут пищу, чтобы выжить». Они предложили не убивать их, а устраивать «гуманные ловушки» с целью последующего выпуска в дикую природу. Заместитель премьер-министра Майкл МакКормак подверг эту позицию критике и заявил, что «хорошая мышь — это мертвая мышь».

Между тем ранее Австралия вела решительную борьбу с кошками. Нынешняя ситуация с мышами может быть частичным следствием этих мер.

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