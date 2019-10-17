Автопилот Tesla спас от столкновения с семейством медведей: видео

Инцидент в штате Монтана (США) мог закончиться аварией. К счастью, алгоритмы автопилота сработали успешно.
Владелец автомобиля «Tesla 3» Эндрю Уиттл поздним вечером проезжал возле национального парка Глейшер и едва не столкнулся с медведицей и медвежатами, выбежавшими на дорогу. Водитель признался, что в этот момент у автомобиля была включена функция автопилота. Машина распознала движущиеся в темноте объекты и остановилась.
«Медведица тут же преградила нам путь, защищая детенышей. Она бросила на нас убийственный взгляд, пока мы не сдали назад. Мало того, что автопилот распознал медведей в темноте на скорости 50 миль в час (около 80 км/ч), так ещё и функция Dashcam записала всё в большом разрешении», — Уиттл.