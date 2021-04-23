Азиатский оленёк делает первые шаги: видео

Несмотря на свое название, оленьковые не являются оленями – с теми их объединяет только принадлежность к жвачным (Ruminantia) животным. Подобно оленям и подобным копытным, оленьковые имеют ровные копыта и многокамерный желудок, однако отделов у них три, а не четыре. У них также отсутствуют рога, зато у самцов есть пара длинных клыков на верхней челюсти: они используют их в брачный период друг против друга, борясь за самку. За все время своего существования (около 50 миллионов лет) они практически не изменились, и ученые рассматривают их как эволюционное звено между жвачными и нежвачными животными.

До недавних пор считалось, что их активность приходится на ночное время, пока не было установлено, что они предпочитают день. А в индонезийском и малазийском фольклоре эти оленьковые считаются хитрыми обманщиками. Во многих сказках они обманывают врагов, притворяясь мертвыми или проигрывают гонку более медленным соперникам.

Посмотрите на другого оленькового из Вьетнама: вид, считавшийся вымершим и обретенный снова.