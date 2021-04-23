Азиатский оленёк делает первые шаги: видео

Зоопарк Бристоля участвует в природоохранных программах, создавая среду обитания животным, лишившимся ее у себя на родине. Среди видов, находящихся под опекой Bristol Zoo Gardens – малайский оленёк (Tragulus kanchil). Он встречается не только в Малайзии, но и в других азиатских странах. Как и многие другие животные, малайские оленьки страдают от браконьерства и исчезновения лесов. Отдельную угрозу для них представляют одичавшие собаки – с ростом 40-45 см эти китопарнокопытные становятся легкой добычей.
В Бристольском зоопарке живет несколько малайских оленьков. Недавно зоопарк поделился видеозаписью новорожденного малыша. Эти животные способны встать на свои тонкие ноги уже спустя час после появления на свет. Мать, семилетняя Бриенн, живет в зоопарке с 2014 года, и ее детеныш – второй за последние 11 лет, родившийся в этом парке.
Ее партнер, оленёк по кличке Джорах, стал отцом во второй раз. Его первая дочь, родившаяся в 2020 году, была перевезена в Нидерланды в рамках программы по разведению различных видов животных.
Пол его второго детеныша пока не известен: оленьковые очень «застенчивые», как характеризуют их смотрители. Мать не отпускает малыша далеко от себя, и сотрудники не тревожат молодую семью. Но они с радостью отмечают, что оленёк развивается и крепнет, он уже открывает для себя вкус новой пищи – например, сладкого картофеля.
В семейство оленьковые (Tragulidae) входит три рода и более десятка видов. Малайские – самые миниатюрные не только среди них, но и вообще среди всех копытных млекопитающих. При рождении малыши весят менее 200 граммов, во взрослом возрасте максимальный вес – 2 кг.
Несмотря на свое название, оленьковые не являются оленями – с теми их объединяет только принадлежность к жвачным (Ruminantia) животным. Подобно оленям и подобным копытным, оленьковые имеют ровные копыта и многокамерный желудок, однако отделов у них три, а не четыре. У них также отсутствуют рога, зато у самцов есть пара длинных клыков на верхней челюсти: они используют их в брачный период друг против друга, борясь за самку. За все время своего существования (около 50 миллионов лет) они практически не изменились, и ученые рассматривают их как эволюционное звено между жвачными и нежвачными животными.
До недавних пор считалось, что их активность приходится на ночное время, пока не было установлено, что они предпочитают день. А в индонезийском и малазийском фольклоре эти оленьковые считаются хитрыми обманщиками. Во многих сказках они обманывают врагов, притворяясь мертвыми или проигрывают гонку более медленным соперникам.
Посмотрите на другого оленькового из Вьетнама: вид, считавшийся вымершим и обретенный снова.