Бабушка-шимпанзе играет с внучкой: милое видео

Зоопарк Цинциннати – один из восьми зоопарков США, где живут бонобо (Pan paniscus). Их еще называют карликовыми шимпанзе: с ростом 115 см и массой до 60 кг они уступают 150-сантиметровым обыкновенным шимпанзе (Pan troglodytes). В дикой природе осталось около 50 000 бонобо, и они относятся к вымирающим видам. Среди всех человекообразных обезьян их природоохранный статус – самый тревожный.

В зоопарке Цинциннати об этих приматах заботятся очень хорошо. Здесь эти животные регулярно продолжают свой род, а самка по кличке Лана в 2020 году отметила 40-летие и является самой старой в женской группе местных бонобо. О продолжительности жизни этих приматов известно мало: в дикой природе таких сведений собрать не удалось, поскольку из-за массы угроз они редко доживают до старости. В Цинцинатти Лана – вторая по возрасту: в январе свой 49 день рождения отпраздновал самец по кличке Вернон.