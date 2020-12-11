Чем байкальские нерпы похожи на китов? Способом кормления!

Группа исследователей во главе с Юки Ватанабэ из Национального института полярных исследований изучила строение зубов нерп и обнаружила, что малые коренные и большие коренные зубы животного выглядят как маленькие гребенки. Когда нерпа смыкает челюсти, она может сквозь эти зубы отжать воду, которую захватила вместе с рачком. Таким образом нерпы могут отфильтровывать планктон, подобно усатым китам, хотя и не столь эффективно.

Питание нерп планктоном было подтверждено и экспериментально. Ватанабэ и его коллеги летом 2018 года поймали восемь особей и прикрепили к их спинам камеры и акселерометры, которые позволили фиксировать, что ели животные, с какой скоростью плыли и на какую глубину ныряли. Ученые обнаружили, что нерпы проглатывали одного рачка-бокоплава примерно каждые 2,5 секунды и около 154 ракообразных за одно погружение.

По оценкам Ватанабэ, такой темп потребления позволяет нерпам получать около 20 процентов своей суточной потребности в калориях только за счет планктона.

В будущем команда хочет провести эксперименты по кормлению, чтобы подтвердить, как нерпы используют свои гребенчатые зубы. В дальнейших планах также изучение зимнего рациона животных. Исследователи полагают, что под зимним льдом озера скапливается еще большее количество планктона, обеспечивая нерпам стабильный источник пищи.

Численность байкальской нерпы оценивается в 82500-115000 особей. Плотность популяции составляет 2,6-3,6 особи на квадратный километр — намного выше, чем у каких-либо других тюленей из закрытых водоемов. По мнению авторов работы, именно специализация на планктоне может объяснять, почему байкальские нерпы, живущие в бедной питательными веществами экосистеме, столь многочисленны.