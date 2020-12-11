Чем байкальские нерпы похожи на китов? Способом кормления!

Новое исследование показало, что единственные млекопитающие Байкала — нерпы-эндемики — поедают крошечных планктонных рачков-бокоплавов Macrohectopus branickii, используя свои гребенчатые зубы примерно таким же способом, каким питаются усатые киты (названные так за роговые пластины на своих челюстях, «китовый ус», которые помогают им отцеживать из воды планктон).
Как правило, основу меню тюленей составляет рыба и моллюски, хотя некоторые виды, напримеер тюлень-крабоед (Lobodon carcinophagus) и морской леопард (Hydrurga leptonyx), регулярно употребляют в пищу криль.
Питаться планктоном для крупных животных невыгодно, поскольку вместе с крошечными ракообразными в желудок попадает и большое количество воды, которую затем надо вывести из организма, что отнимает энергию. Однако у байкальской нерпы (Pusa sibirica) такой необходимости нет. Питаться планктоном ей помогает особое строение зубов.
Группа исследователей во главе с Юки Ватанабэ из Национального института полярных исследований изучила строение зубов нерп и обнаружила, что малые коренные и большие коренные зубы животного выглядят как маленькие гребенки. Когда нерпа смыкает челюсти, она может сквозь эти зубы отжать воду, которую захватила вместе с рачком. Таким образом нерпы могут отфильтровывать планктон, подобно усатым китам, хотя и не столь эффективно.
Питание нерп планктоном было подтверждено и экспериментально. Ватанабэ и его коллеги летом 2018 года поймали восемь особей и прикрепили к их спинам камеры и акселерометры, которые позволили фиксировать, что ели животные, с какой скоростью плыли и на какую глубину ныряли. Ученые обнаружили, что нерпы проглатывали одного рачка-бокоплава примерно каждые 2,5 секунды и около 154 ракообразных за одно погружение.
По оценкам Ватанабэ, такой темп потребления позволяет нерпам получать около 20 процентов своей суточной потребности в калориях только за счет планктона.
В будущем команда хочет провести эксперименты по кормлению, чтобы подтвердить, как нерпы используют свои гребенчатые зубы. В дальнейших планах также изучение зимнего рациона животных. Исследователи полагают, что под зимним льдом озера скапливается еще большее количество планктона, обеспечивая нерпам стабильный источник пищи.
Численность байкальской нерпы оценивается в 82500-115000 особей. Плотность популяции составляет 2,6-3,6 особи на квадратный километр — намного выше, чем у каких-либо других тюленей из закрытых водоемов. По мнению авторов работы, именно специализация на планктоне может объяснять, почему байкальские нерпы, живущие в бедной питательными веществами экосистеме, столь многочисленны.