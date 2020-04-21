Бамбуковых крыс, популярных в Китае, считают возможными переносчиками коронавируса

Для многих людей крысы являются нежелательными гостями в доме. Но в Китае они могут быть деликатесом на обеденном столе. Китайские бамбуковые крысы (Rhizomys), которых считают возможным переносчиком коронавируса, веками были востребованным источником пищи в стране и ценились за питательное мясо.

Их разводили десятки тысяч фермеров, повара готовили их десятками способов, а пользователи сети делились «100 причинами есть их», пока пандемия не остановила торговлю.

Бамбуковые крысы известны своей пышной фигурой и толстыми щеками. Этот дикий вид грызунов, питающихся бамбуком может вырастать до 45 сантиметров в длину и весить до пяти килограмм. Считается, что китайцы активно употребляли их в пищу еще во время династии Чжоу (1046-256 гг. до н. э.).