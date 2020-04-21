Бамбуковых крыс, популярных в Китае, считают возможными переносчиками коронавируса

Для многих людей крысы являются нежелательными гостями в доме. Но в Китае они могут быть деликатесом на обеденном столе. Китайские бамбуковые крысы (Rhizomys), которых считают возможным переносчиком коронавируса, веками были востребованным источником пищи в стране и ценились за питательное мясо.
Их разводили десятки тысяч фермеров, повара готовили их десятками способов, а пользователи сети делились «100 причинами есть их», пока пандемия не остановила торговлю.
Бамбуковые крысы известны своей пышной фигурой и толстыми щеками. Этот дикий вид грызунов, питающихся бамбуком может вырастать до 45 сантиметров в длину и весить до пяти килограмм. Считается, что китайцы активно употребляли их в пищу еще во время династии Чжоу (1046-256 гг. до н. э.).
Согласно традиционной китайской медицине, их мясо может очищать организм от токсинов и улучшать функции желудка и селезенки. Очевидная польза мяса этих крыс для здоровья отмечена в древней китайской медицинской энциклопедии Бен Цао Ган Му, написанной знаменитым фармакологом и врачом Ли Шичжэнь в XVI веке. Книга описывает этих животных как «грызунов размером с кролика, которых многие едят, и которые на вкус как утка».
Популярность бамбуковых крыс в Китае резко возросла в 2018 году, когда двое молодых людей из провинции Цзянси начали записывать видео о том, как они разводят этих животных. Китайские фермеры уже одомашнили этот дикий вид в 1990-х годах, но только после появления братьев Хуа Нонг они стали модным пищевым ингредиентом для миллениалов.
Братья Хуа Нонг придумывали различные причины есть бамбуковых крыс, а также показывали зрителям, как их убивать и готовить. Их ролики стали настолько популярными, что в 2018 году на Weibo — китайском аналоге Twitter — распространилась тема под названием «100 причин есть бамбуковых крыс».
На одной из страниц форума перечислены 30 различных способов приготовления мяса бамбуковых крыс — от гриля до жарки на сковороде и тушения в супе. Статьи на форуме утверждают, что эти крысы богаты белком и могут сделать тех, кто их ест, красивее.
С тех пор как в декабре в Ухане возникла вспышка коронавируса, ученые пытаются определить источник его возбудителя, и большинство экспертов полагают, что SARS-CoV-2 передался человеку от диких животных. Хотя точный источник вируса остается неясным, доктор Чжун Наньшань, ведущий эпидемиолог Китая, заявил в январе, что вспышка может быть связана с употреблением в пищу бамбуковых крыс или барсуков. Другие эксперты называют летучих мышей, змей или панголинов в качестве вероятного источника.
Chinese people bred huge wild RATS for their 'nutritious' meat - before they were banned due to coronavirushttps://t.co/S25Kb2N9fN— Daily Mail Online (@MailOnline) April 20, 2020
В феврале главный законодательный комитет Китая временно запретил всю торговлю и потребление диких животных в связи с кризисом в области здравоохранения. На тот момент на различных китайских фермах содержалось около 25 миллионов бамбуковых крыс, в основном в южных районах страны, таких как Гуанси и Гуандун, где местные жители особенно любят экзотическое мясо. Теперь развитие этой индустрии находится под большим вопросом.
Доктор Питер Ли рассказал, что около 10% бамбуковых крыс в ближайшее время будут отобраны и убиты. Он опроверг предполагаемую пользу для здоровья от употребления их мяса, назвав «спекулянтами», поддерживающих такие антинаучные мнения. Доктор Ли призвал китайское правительство помочь фермерам перейти на «более гуманные способы обеспечить себе доход, такие как выращивание грибов».
Китаю еще предстоит решить, будет ли запрет на торговлю и потребление диких животных постоянным правилом, и какие виды будут затронуты. Тем не менее, по словам Ма Йонга, заместителя секретаря Фонда сохранения биоразнообразия и экологичного развития Китая, вероятность того, что бамбуковых крыс вернут на обеденный стол, невелика.
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