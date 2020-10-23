Барибал залез на дерево и начал кричать как Чубакка: видео

«Медведи могут издавать широкий репертуар звуков, когда защищаются, чего-то боятся, огорчены или проявляют агрессию. Мы не уверены, что послужило причиной этого незапланированного концерта a capella», — говорится в сообщении Национального парка.

Комментируя видео, пользователи соцсети спрашивали, могут ли звуки медведя быть признаком боли, но сотрудники парка ответили, что они часто видят этого медведя, и он выглядит вполне здоровым.

Очень многие пошутили, сравнив вокализацию медведя со звуками, которые издает Чубакка из франшизы «Звездные войны».

Барибалы широко распространены в США и встречаются в 39 штатах, а также во всех канадских провинциях. Это животное отличается от бурого медведя гладким черным мехом и меньшими размерами. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 м. Этот зверь, в отличие от бурого медведя, практически никогда не нападает на человека.

По данным парка, в Йосемити живут от 300 до 500 черных медведей.

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