Бегемотов Эскобара уравняли в правах с людьми

Однако выпуск бегемотов ничем хорошим не закончился и даже привел к экологическим проблемам. Спустя 30 лет популяция бегемотов Эскобара, состоявшая поначалу из четырех особей, превратилась в стадо на 80 голов. А сейчас на площади 2000 квадратных километров их насчитывается уже 120. По прогнозам, основанным на текущих тенденциях, к 2034 году в Колумбии будет более 1400 бегемотов: здесь они даже приступают к размножению раньше, чем их сородичи в других частях планеты.

Инвазивный вид, оказавшийся в подходящем климате и не имеющий естественных врагов, оказывает крайне негативное воздействие на экосистему. Фекалии бегемотов изменяют химический состав воды, уровень кислорода и углерода, а также способствуют распространению вредных водорослей и бактерий. А поедая до 100 кг растительности в сутки, они нарушают водный баланс. Наконец, бегемоты свободно гуляют и не отличаются миролюбивостью: недавно один из местных жителей получил тяжелые травмы, столкнувшись с гигантским животным.

Правительство Колумбии пытается решить эту проблему. В июле 2020 года прокурор Луис Гомес Мальдонадо возбудил дело, чтобы спасти стадо от эвтаназии. Самым гуманным методом уже была признана химическая кастрация, однако это очень сложная и дорогостоящая процедура. К настоящему времени ей было подвергнуто лишь 24 особи. В суде рассматривался вопрос, какой препарат эффективнее использовать, и прокурор потребовал привлечения американских экспертов, поскольку нужные средства производятся в США.