Бегемотов Эскобара уравняли в правах с людьми

Федеральный суд США в штате Огайо в ходе разбирательства по делу о стерилизации бегемотов в Колумбии признал их «заинтересованными лицами», тем самым фактически приравняв к людям. Этим был создан необычный юридический прецедент.
В центре внимания юристов оказались бегемоты, которых наркобарон Пабло Эскобар завез в Колумбию для пополнения своей коллекции экзотических представителей фауны. В 1993 году полиция ликвидировала преступника, а его имущество было конфисковано. Большую часть принадлежавших Эскобару животных расселили по местным зоопаркам, но бегемотов переселить не удалось: самым простым на тот момент решением было просто выпустить их в местные джунгли.
Однако выпуск бегемотов ничем хорошим не закончился и даже привел к экологическим проблемам. Спустя 30 лет популяция бегемотов Эскобара, состоявшая поначалу из четырех особей, превратилась в стадо на 80 голов. А сейчас на площади 2000 квадратных километров их насчитывается уже 120. По прогнозам, основанным на текущих тенденциях, к 2034 году в Колумбии будет более 1400 бегемотов: здесь они даже приступают к размножению раньше, чем их сородичи в других частях планеты.
Инвазивный вид, оказавшийся в подходящем климате и не имеющий естественных врагов, оказывает крайне негативное воздействие на экосистему. Фекалии бегемотов изменяют химический состав воды, уровень кислорода и углерода, а также способствуют распространению вредных водорослей и бактерий. А поедая до 100 кг растительности в сутки, они нарушают водный баланс. Наконец, бегемоты свободно гуляют и не отличаются миролюбивостью: недавно один из местных жителей получил тяжелые травмы, столкнувшись с гигантским животным.
Правительство Колумбии пытается решить эту проблему. В июле 2020 года прокурор Луис Гомес Мальдонадо возбудил дело, чтобы спасти стадо от эвтаназии. Самым гуманным методом уже была признана химическая кастрация, однако это очень сложная и дорогостоящая процедура. К настоящему времени ей было подвергнуто лишь 24 особи. В суде рассматривался вопрос, какой препарат эффективнее использовать, и прокурор потребовал привлечения американских экспертов, поскольку нужные средства производятся в США.
Colombian authorities are shooting Pablo Escobar’s ‘cocaine hippos’ with darts laden with birth control in an effort to control their populations.— NowThis (@nowthisnews) October 22, 2021
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Согласно колумбийскому законодательству, животные могут рассматриваться в судебных делах как истцы. Однако Колумбия не вправе принять граждан США выступать на суде в качестве эксперта. Выход нашла организация Animal Legal Defense Fund: она обратилась в судебный орган штата Огайо с просьбой разрешить американским экспертам по стерилизации животных выступать от лица истца, то есть группы бегемотов.
Суд это ходатайство удовлетворил, и в формулировке животные названы «заинтересованными лицами» (interested persons). Таким образом американская сторона признала за бегемотами те же права, что и за людьми – по крайней мере, на защиту в суде.
Для американского правосудия это важный шаг: здесь зоозащитники безуспешно бьются за благополучие своих подопечных, но суды, не признавая за зверями прав, остаются на стороне зоопарков или других мест, где животным может быть плохо. Самый яркий пример – трагическая судьба одинокой слонихи Happy. Теперь, благодаря бегемотам Эскобара, и у нее появится шанс на достойную жизнь.