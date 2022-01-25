Бегемоты могут узнавать голоса друг друга

Хрипящий крик бегемотов (Hippopotamus amphibius) – один из самых узнаваемых звуков в животном мире, и теперь новое исследование показало, что эти парнокопытные могут распознавать отдельные крики своих сородичей.

Исследователи из Университета Жана Моне во французском Сент-Этьене изучили поведение групп бегемотов, живущих в заповеднике Мапуту в Мозамбике. Их результаты показывают, что крики бегемотов, которые можно расслышать на большом расстоянии, помогают поддерживать социальные группы этих животных, а на крики незнакомцев бегемоты реагируют более агрессивно.

Когда бегемоты валяются в воде, они выглядят довольно беззаботными, отмечает эксперт по биоакустике Николя Матевон. Однако результаты исследования показывают, что эти животные на самом деле уделяют пристальное внимание тому, что происходит вокруг них.

В экспериментах бегемоты моментально реагировали на транслируемые им записанные сигналы других бегемотов.