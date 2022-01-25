Бегемоты могут узнавать голоса друг друга

Хрипящий крик бегемотов (Hippopotamus amphibius) – один из самых узнаваемых звуков в животном мире, и теперь новое исследование показало, что эти парнокопытные могут распознавать отдельные крики своих сородичей.
Исследователи из Университета Жана Моне во французском Сент-Этьене изучили поведение групп бегемотов, живущих в заповеднике Мапуту в Мозамбике. Их результаты показывают, что крики бегемотов, которые можно расслышать на большом расстоянии, помогают поддерживать социальные группы этих животных, а на крики незнакомцев бегемоты реагируют более агрессивно.
Когда бегемоты валяются в воде, они выглядят довольно беззаботными, отмечает эксперт по биоакустике Николя Матевон. Однако результаты исследования показывают, что эти животные на самом деле уделяют пристальное внимание тому, что происходит вокруг них.
В экспериментах бегемоты моментально реагировали на транслируемые им записанные сигналы других бегемотов.
Помимо демонстрации того, что бегемоты способны идентифицировать сородичей на основе голосовых подписей, наше исследование подчеркивает, что группы бегемотов являются территориальными единицами, которые ведут себя менее агрессивно по отношению к своим соседям, чем к незнакомцам, пишут ученые.
Бегемоты питаются ночью, потребляя до 35 кг травы за одну сессию кормления, а в течение дня они собираются в водоемах, образуя группы, которые обычно состоят из доминирующего самца, различного количества самок, молодых особей и нескольких периферийных самцов.
«В одном и том же озере могут сосуществовать несколько групп или сообществ бегемотов. Когда мы решили изучить их, сразу возник вопрос: а могут ли они узнавать друг друга по голосу?», – объясняет Матевон.
Чтобы ответить на этот вопрос, команда записала хрипы семи разных групп бегемотов, живущих на озерах в заповеднике Мапуту. Размер группы варьировался от трех до 22 особей. Имея эти записи на руках, команда затем установила колонки возле места обитания каждой группы бегемотов, расположенные на расстоянии от 70 до 90 метров от животных, и воспроизвела звуки.
Исследователи обнаружили, что бегемоты реагировали на воспроизводимые звуки по-разному, в том числе издавая ответный звук, приближаясь к источнику звука или разбрызгивая навоз. В частности, бегемоты реагировали более интенсивно, когда слышали незнакомцев, и с большей вероятностью начинали разбрызгивать навоз, который они используют, чтобы метить свою территорию.
Как отмечают ученые, их работа не только позволяет лучше понять, как общаются бегемоты, но и способствует развитию политики их сохранения. В частности, по словам профессора Матевона, исследование поможет разработать дополнительные меры предосторожности при переселении бегемотов. Это действие часто предпринимается для поддержания здоровых размеров местных популяций.
«Перед перемещением группы бегемотов в новое место одной из мер предосторожности может быть передача их голосов через громкоговоритель уже присутствующим группам, чтобы они привыкли к ним и их агрессия постепенно уменьшалась», – говорит Матевон.
Ученые сообщили, что продолжат свои исследования, чтобы лучше понять, как бегемоты общаются своими криками и узнать, содержат ли их голоса ключи к возрасту, полу, размеру или другим характеристикам каждой особи.