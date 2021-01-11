Бегемоты отбирают добычу у крокодилов: видео

Туристов африканского нацпарка Крюгер занесло в заповедное местечко под названием Crook’s Corner, где встречаются территории Зимбабве, Мозамбика и ЮАР и где раньше беглые преступники укрывались от полиции. Теперь же очевидцы здесь стали свидетелями нового «преступления», которое заснял на камеру 51-летний Лин ван Бильон, отправившийся в однодневную поездку по парку Крюгера вместе со своими коллегами.

Группа коров пришла на водопой, и на гулкий перезвон их нашейных колокольчиков тут же откликнулись крокодилы. На видео видно сразу трех рептилий, которые скользят под водой по направлению к животным. Хотя можно заметить, что коровы довольно осторожно подступают к воде по песчаной отмели, чуя присутствие хищников, одна из них оказалась недостаточно внимательной – один из крокодилов молниеносно бросился на нее и утянул в воду, а затем продолжил волочить жертву к середине водоема.

Казалось, на этом зрелище закончено, однако в следующие полчаса наблюдателей ожидала неожиданная сцена: к крокодилам внезапно присоединилась пара бегемотов. Они целенаправленно плыли вслед за крокодилами и их добычей, оттесняя хищников от коровы. Туристы так и не поняли, чего хотелось бегемотам – то ли избавить жертву от крокодилов, то ли самим полакомиться ей. Хотя иногда казалось, что гиппопотамы широко открывали пасть, пытаясь откусить от коровы изрядный кусок.

Это вполне вероятно: вопреки расхожему мнению о травоядности бегемотов, те могут употреблять в пищу падаль (известен даже случай каннибализма), также задокументирован случай убийства бегемотом антилопы.