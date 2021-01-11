Бегемоты отбирают добычу у крокодилов: видео

Туристов африканского нацпарка Крюгер занесло в заповедное местечко под названием Crook’s Corner, где встречаются территории Зимбабве, Мозамбика и ЮАР и где раньше беглые преступники укрывались от полиции. Теперь же очевидцы здесь стали свидетелями нового «преступления», которое заснял на камеру 51-летний Лин ван Бильон, отправившийся в однодневную поездку по парку Крюгера вместе со своими коллегами.
Группа коров пришла на водопой, и на гулкий перезвон их нашейных колокольчиков тут же откликнулись крокодилы. На видео видно сразу трех рептилий, которые скользят под водой по направлению к животным. Хотя можно заметить, что коровы довольно осторожно подступают к воде по песчаной отмели, чуя присутствие хищников, одна из них оказалась недостаточно внимательной – один из крокодилов молниеносно бросился на нее и утянул в воду, а затем продолжил волочить жертву к середине водоема.
Казалось, на этом зрелище закончено, однако в следующие полчаса наблюдателей ожидала неожиданная сцена: к крокодилам внезапно присоединилась пара бегемотов. Они целенаправленно плыли вслед за крокодилами и их добычей, оттесняя хищников от коровы. Туристы так и не поняли, чего хотелось бегемотам – то ли избавить жертву от крокодилов, то ли самим полакомиться ей. Хотя иногда казалось, что гиппопотамы широко открывали пасть, пытаясь откусить от коровы изрядный кусок.
Это вполне вероятно: вопреки расхожему мнению о травоядности бегемотов, те могут употреблять в пищу падаль (известен даже случай каннибализма), также задокументирован случай убийства бегемотом антилопы.
Позже вода вокруг убитого животного забурлила: это рыбы в водоеме собрались на пир. Их скопление с воздуха заметили орланы-крикуны, которые являются успешными рыболовами, и вскоре туристы могли наблюдать их богатый улов – птицы смогли выудить из воды как минимум три крупных рыбины.
«В африкаансе (один из официальных языков ЮАР – прим.ред.) есть такая поговорка: "Die een se dood, is die ander se brood", – "Чтобы жил один, другой должен умереть", и она отражает жизнь природы. Было бы удачей увидеть хоть что-то из этого зрелища по отдельности, но увидеть все сразу в течение 30 минут – такое бывает раз в жизни! Нам очень повезло жить в Южной Африке!» – делится впечатлениями Лин ван Бильон.
Посмотрите на другую сцену с противостоянием бегемота и крокодила: от обоих из них отчаянно пытается спастись антилопа.