Бегемоты Пабло Эскобара захватывают Колумбию

Когда в 1993 году колумбийская полиция ликвидировала наркобарона-террориста Пабло Эскобара, они конфисковали все его имущество, среди которого были весьма необычные объекты: например, сад скульптур, небольшие аэропорты, коллекция автомобилей, а также личный зоопарк. Большую часть животных, включая слонов, носорогов, жирафов, лошадей, антилоп и пони расселили по местным зоопаркам. Однако аналогичную процедуру не удалось проделать с четырьмя бегемотами, которые дали захватчикам яростный отпор. Животных было решено просто выпустить в местные джунгли.
Спустя почти 30 лет популяция бегемотов в Колумбии достигла 80 особей, и их называют крупнейшим инвазивным видом на планете. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего впервые представили научную оценку их воздействия на местную экосистему. Результаты исследования были опубликованы в журнале Ecology.
Исследователи потратили два года на изучение качества воды и микробиомов, а также видовое разнообразие насекомых, ракообразных и других организмов в колумбийских озерах, где обитает популяция бегемотов. Эти данные они сравнили с показателями в близлежащих водоемах, где эти животные еще не были замечены.
Экологи классифицируют бегемотов как экоинженеров. Это означает, что они перемещают питательные вещества с суши в водоемы. За день каждая взрослая особь съедает от 50 до 100 килограммов растительности, а ночью они отдыхают в водоемах, где и испражняются.
Ученые определили, что фекалии бегемотов изменяют химический состав воды, уровень кислорода и углерода, а также способствуют распространению вредных водорослей и бактерий. Они поясняют, что дальнейшее распространение гиппопотамов поспособствует цветению водорослей, которое станет большой угрозой для региона. Авторы работы прогнозируют, что бегемоты из Колумбии продолжат активно размножаться:
Авторы работы отмечают, что столкновение с бегемотами опасно для жизни человека, и этих животных крайне сложно поймать. Они не предлагают конкретных идей для борьбы с нашествием гиппопотамов в Колумбии, но указывают, что проблему, вероятно, легче решить при численности гиппопотамов в 80 особей, а не когда их будет тысячи.
Несколько лет назад власти Колумбии приняли решение отлавливать бегемотов по одному и подвергать стерилизации, однако эта идея провалилась после того, как на поимку одного детеныша бегемота потребовалось очень много времени и усилий, а также около 25 тысяч долларов.
Посмотрите, как юный бегемот заигрывает с носорогами.