Бегемоты Пабло Эскобара захватывают Колумбию

Когда в 1993 году колумбийская полиция ликвидировала наркобарона-террориста Пабло Эскобара, они конфисковали все его имущество, среди которого были весьма необычные объекты: например, сад скульптур, небольшие аэропорты, коллекция автомобилей, а также личный зоопарк. Большую часть животных, включая слонов, носорогов, жирафов, лошадей, антилоп и пони расселили по местным зоопаркам. Однако аналогичную процедуру не удалось проделать с четырьмя бегемотами, которые дали захватчикам яростный отпор. Животных было решено просто выпустить в местные джунгли.

Спустя почти 30 лет популяция бегемотов в Колумбии достигла 80 особей, и их называют крупнейшим инвазивным видом на планете. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего впервые представили научную оценку их воздействия на местную экосистему. Результаты исследования были опубликованы в журнале Ecology.

Исследователи потратили два года на изучение качества воды и микробиомов, а также видовое разнообразие насекомых, ракообразных и других организмов в колумбийских озерах, где обитает популяция бегемотов. Эти данные они сравнили с показателями в близлежащих водоемах, где эти животные еще не были замечены.