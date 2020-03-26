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Звери

Белая медведица учит медвежонка плавать: видео

Анастасия Баринова
26 марта 2020
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Фото: Columbus Zoo and Aquarium
В зоопарке созданы все условия для развития и активности малыша.

Расположенный в штате Огайо Columbus Zoo and Aquarium, как и многие другие зоопарки, закрылся на карантин, но любители животных могут узнавать о жизни его обитателей при помощи видеозаписей. Среди любимцев публики — семья белых медведей. В ноябре 2019 года у матери по кличке Аврора и отца по кличке Ли родился малыш. Он до сих пор не получил имя, но всем желающим предлагается заглянуть «за кулисы» и посмотреть, как он подрастает.

Плавание — важнейший навык для белых медведей, и в зоопарке созданы для этого все условия.

13-летняя Аврора — опытная мать: она уже три раза приносила потомство, и новый детеныш получает максимум внимания.

Однако так было не всегда: став матерью в первый раз, медведица утратила к своей дочери по кличке Нора интерес, и ее воспитали смотрители зоопарка. Зато со следующими медвежатами уже проблем не было.

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Читайте такжеВидео: как растет белый медвежонок

Columbus Zoo and Aquarium участвует во многих природоохранных программах, направленных на сохранение редких видов животных. Для воспроизведения популяции белых медведей партнеров подбирают на основе тестов. У детенышей Авроры отцы разные: так можно добиться большего генетического разнообразия.

Узнайте о других природоохранных проектах этого зоопарка.

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