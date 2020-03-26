Белая медведица учит медвежонка плавать: видео

Расположенный в штате Огайо Columbus Zoo and Aquarium, как и многие другие зоопарки, закрылся на карантин, но любители животных могут узнавать о жизни его обитателей при помощи видеозаписей. Среди любимцев публики — семья белых медведей. В ноябре 2019 года у матери по кличке Аврора и отца по кличке Ли родился малыш. Он до сих пор не получил имя, но всем желающим предлагается заглянуть «за кулисы» и посмотреть, как он подрастает.
Плавание — важнейший навык для белых медведей, и в зоопарке созданы для этого все условия.
13-летняя Аврора — опытная мать: она уже три раза приносила потомство, и новый детеныш получает максимум внимания.
Однако так было не всегда: став матерью в первый раз, медведица утратила к своей дочери по кличке Нора интерес, и ее воспитали смотрители зоопарка. Зато со следующими медвежатами уже проблем не было.
Columbus Zoo and Aquarium участвует во многих природоохранных программах, направленных на сохранение редких видов животных. Для воспроизведения популяции белых медведей партнеров подбирают на основе тестов. У детенышей Авроры отцы разные: так можно добиться большего генетического разнообразия.
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