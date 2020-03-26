Белая медведица учит медвежонка плавать: видео

Columbus Zoo and Aquarium участвует во многих природоохранных программах, направленных на сохранение редких видов животных. Для воспроизведения популяции белых медведей партнеров подбирают на основе тестов. У детенышей Авроры отцы разные: так можно добиться большего генетического разнообразия.

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