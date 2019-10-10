Беличьи закрома: грызуны спрятали кучу грецких орехов под капотом машины

В преддверии зимы белки начинают делать стратегические запасы пищи: грядут холода, а в спячку эти грызуны не впадают. Поэтому зверьки прячут орехи и другой корм в десятки разных мест, ведь собирать все в одном и том же тайнике было бы очень рискованно. Тайником могут служить самые неожиданные места – особенно в городах, где для белок нет привычных ориентиров вроде деревьев или кустов. Американец Крис Песик (Chris Persic) поделился в фейсбуке удивительной историей.

«Жена позвонила мне из библиотеки и сказала, что машина пахнет так, будто горит, и издает странные звуки. Я сказал ей открыть капот, и вот снимок, который она мне прислала.

Я взял другую машину напрокат и отправился к ней вычищать из-под капота больше 200 (это не преувеличение) грецких орехов и охапки травы. Это заняло почти час. Мы очистили машину достаточно, чтобы доставить ее в автосервис.

Короче говоря, если вы паркуетесь на улице, сделайте себе одолжение и проверяйте время от времени, что происходит под капотом машины», – заключает мужчина.