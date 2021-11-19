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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Звери

Белка объелась и застряла в птичьей кормушке. Пришлось спасать

Анастасия Баринова
19 ноября 2021
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Фото: RSPCA (England & Wales)
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Фото: RSPCA (England & Wales)
Набив живот, грызун не смог покинуть место кормления тем же путем, каким он туда проник.

Белки нередко посягают на содержимое птичьих кормушек, и особенно часто – осенью, когда приходит время делать запасы на зиму. В свою очередь производители выпускают кормушки разных конструкций. Например, они могут иметь вид клетки, которую небольшая птичка легко сможет использовать, а белку, в идеале, решетка должна остановить.

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Оказалось, что и эти разработки не защищают еду от хвостатых воришек: один из жителей Уэльса обратился в местную природоохранную организацию с просьбой освободить белку, застрявшую в клетке. Маленький грызун пробрался внутрь и набил брюхо семечками и орешками, однако округлившиеся формы уже не позволили ему покинуть кормушку тем же путем, каким он туда проник.

Когда спасатели прибыли на «место преступления», белка напоминала узника настоящей тюрьмы: ее голова торчала снаружи, и она держалась за прутья решетки лапками. Специалист аккуратно срезал металлические детали, и белка так быстро, как могла, убежала в лес.

Защитники природы призывают всех, кто хочет помогать птицам, выбирать более удачные модели кормушек, поскольку доступная еда может привлечь разных представителей фауны, и многие рискуют оказаться в таком же положении.

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