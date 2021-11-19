Белка объелась и застряла в птичьей кормушке. Пришлось спасать

Оказалось, что и эти разработки не защищают еду от хвостатых воришек: один из жителей Уэльса обратился в местную природоохранную организацию с просьбой освободить белку, застрявшую в клетке. Маленький грызун пробрался внутрь и набил брюхо семечками и орешками, однако округлившиеся формы уже не позволили ему покинуть кормушку тем же путем, каким он туда проник.

Когда спасатели прибыли на «место преступления», белка напоминала узника настоящей тюрьмы: ее голова торчала снаружи, и она держалась за прутья решетки лапками. Специалист аккуратно срезал металлические детали, и белка так быстро, как могла, убежала в лес.