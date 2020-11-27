Белка опьянела, наевшись перебродивших груш: видео

Жительница Миннесоты Кэти Морлок, которая сняла пьяную белку на камеру, рассказала, что накануне вытащила из холодильника давно хранившиеся там груши и вынесла их в сад для белок, не подозревая, что фрукты уже забродили.

По словам Кэти, полакомиться угощением пришла белка по прозвищу Лил Ред. Она съела немного и убежала, а затем вернулась в явно нетрезвом состоянии за добавкой.