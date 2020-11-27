Белка опьянела, наевшись перебродивших груш: видео

Жительница Миннесоты Кэти Морлок, которая сняла пьяную белку на камеру, рассказала, что накануне вытащила из холодильника давно хранившиеся там груши и вынесла их в сад для белок, не подозревая, что фрукты уже забродили.
По словам Кэти, полакомиться угощением пришла белка по прозвищу Лил Ред. Она съела немного и убежала, а затем вернулась в явно нетрезвом состоянии за добавкой.
На кадрах видно, что животное с трудом балансирует на небольшом деревянном столике и выглядит явно озадаченным.
Кэти говорит, что Лил Ред является частой гостьей в ее саду. На следующий день грызун, похоже, оправился от выпивки.
«Утром она вернулась на небольшой похмельный завтрак, и с тех пор она в порядке», — уверяет Кэти.
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